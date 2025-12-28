DOLAR
Ardahan'da Şehir Merkezine İnen Kurt Cep Telefonuyla Görüntülendi

Ardahan'da gece saatlerinde Ardahan-Göle karayolu girişinde görülen kurt, vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi; yetkililer uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 01:57
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 01:57
Görüntülenen Kurt

Ardahan’da gece saatlerinde şehir merkezine kadar inen bir kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, yiyecek bulmakta zorlanan kurt, Ardahan-Göle karayolu girişinde görüldü. Bir süre karayolunda ilerleyen kurt daha sonra gözden kayboldu.

Tanııklık eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirirken, yetkililerden alınan bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Yetkililer ve Uzmanların Uyarıları

Yetkililer, özellikle kış aylarında yaban hayvanlarının açlık nedeniyle şehir merkezlerine yaklaşabildiğine dikkat çekti. Vatandaşların bu tür durumlarda panik yapmaması ve hayvanlara yaklaşmaması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca benzer bir durumla karşılaşılması halinde ilgili kurumlara haber verilmesi istendi.

Uzmanlar ise ağır kış şartları ve doğal yaşam alanlarındaki besin kıtlığının bu tür olayları artırabileceğini belirterek, yaban hayatının korunması ve bilinçli davranışın önemini hatırlattı.

