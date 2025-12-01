Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Sürüyor: D-100'de Kar 30 cm'yi Buldu

Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor

D-100 ve TEM kesimlerinde yoğun kar

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı aralıksız devam ediyor. Bölgedeki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplanırken, özellikle Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak ve Seymenler mevkiilerinde kar etkili şekilde görülüyor.

Gözlemlere göre yeşil alanlarda kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor ve görüş mesafesinde zaman zaman düşüşler yaşanıyor.

Karayolları ekipleri, yolun kapanmaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için bölgede ring halinde çalışmalara devam ediyor. Sürücülere tedbirli olmaları, zincir bulundurmaları ve yetkili uyarılarını takip etmeleri tavsiye ediliyor.

