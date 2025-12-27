Ankara'da Gece Kar Sürprizi
Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı başladı. Gece boyunca süren yağış, sabah saatlerine kadar devam ederek Başkent'in yüksek kesimlerindeki ilçelerde etkisini gösterdi.
Kar yağışına tanık olan vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde karın kısa sürede etkili olduğu ve yer yer beyaz örtü oluştuğu görüldü.
Yetkililer ve ekiplerin açıklaması haberde yer alırken, vatandaşlar ise soğuk havara karşı tedbirli olmaya çağrıldı.
Başkentliler güne karla uyandı