DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.532,86 0,21%

Ankara'da Gece Kar Sürprizi: Başkentin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar sürdü; ilçelerde etkili olan karı vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 10:16
Ankara'da Gece Kar Sürprizi: Başkentin Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Ankara'da Gece Kar Sürprizi

Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Ankara'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı başladı. Gece boyunca süren yağış, sabah saatlerine kadar devam ederek Başkent'in yüksek kesimlerindeki ilçelerde etkisini gösterdi.

Kar yağışına tanık olan vatandaşlar, yaşananları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntülerde karın kısa sürede etkili olduğu ve yer yer beyaz örtü oluştuğu görüldü.

Yetkililer ve ekiplerin açıklaması haberde yer alırken, vatandaşlar ise soğuk havara karşı tedbirli olmaya çağrıldı.

Başkentliler güne karla uyandı

Başkentliler güne karla uyandı

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat'tan Dünyaya: Çekerek Alabalıkları Rusya ve Japonya'ya İhraç Ediliyor
2
Bilecik Osmaneli’de İçme Suyu Tesislerinin Elektrik Altyapısı Güçlendirildi
3
Vali Musa Işın Altıntaş Zafer OSB'de İncelemelerde Bulundu: Yatırım ve Altyapı Öne Çıktı
4
Bilecik Liselerarası Futbolun Şampiyonu: Bilecik MTAL
5
Bilecik’te 11 Bin Fidan: Gölpazarı'nda 143 Üreticiye %37,5 Hibe
6
Bilecik'te Kızılay ve Emniyetten 53 Ünite Kan Bağışı

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye