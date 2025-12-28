DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.757.544,25 -0,09%

Yüksekova'da Kara Saplanan Ambulansı Karla Mücadele Ekipleri Kurtardı

Yüksekova'da yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin iş makinesi müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 01:36
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 01:39
Yüksekova'da Kara Saplanan Ambulansı Karla Mücadele Ekipleri Kurtardı

Yüksekova'da kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

Yoğun kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aralıklarla iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı zorlaştırdı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 40 santimetreyi geçti, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halindeyken yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir ambulans kara saplandı. Sağlık ekipleri kendi imkanlarıyla kurtulamayınca yetkililere haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, iş makinesi yardımıyla yaptıkları müdahale sonucu ambulansı saplandığı yerden çıkardı ve ulaşımın sağlanmasına katkı sundu.

Karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

İlçe genelinde karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak ve ana arterlerde ulaşımın aksamaması için yoğun mesai yürütüyor. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının sürmesi halinde çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtiyor.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN AMBULANS, KARLA...

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN AMBULANS, KARLA MÜCADELE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.

HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA İLÇESİNDE YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE YOLDA MAHSUR KALAN AMBULANS, KARLA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Yoğun Kar: 250 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
2
Yüksekova'da Kara Saplanan Ambulansı Karla Mücadele Ekipleri Kurtardı
3
Ardahan'da Şehir Merkezine İnen Kurt Cep Telefonuyla Görüntülendi
4
Tendürek Geçidi'nde Kızılay'tan Mahsur Kalan Sürücülere Yardım
5
İnebolu'da Kar Engeli: Cenaze Aracı Mahsur Kaldı, Traktörle Kurtarıldı
6
Mardin Mazıdağı'nda Mevsimin İlk Karı Beyaza Bürüdü
7
Bozyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti