Yüksekova'da kara saplanan ambulansı karla mücadele ekipleri kurtardı

Yoğun kar ve buzlanma ulaşımı olumsuz etkiledi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aralıklarla iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı zorlaştırdı. Bölgede kar kalınlığı yer yer 40 santimetreyi geçti, çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

İlçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halindeyken yoğun kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir ambulans kara saplandı. Sağlık ekipleri kendi imkanlarıyla kurtulamayınca yetkililere haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri, iş makinesi yardımıyla yaptıkları müdahale sonucu ambulansı saplandığı yerden çıkardı ve ulaşımın sağlanmasına katkı sundu.

Karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

İlçe genelinde karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak ve ana arterlerde ulaşımın aksamaması için yoğun mesai yürütüyor. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının sürmesi halinde çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtiyor.

