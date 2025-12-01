Bozyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay ve müdahale

Yangın, Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi Sarıağaç mevkiinde saat 21.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangına Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 arazöz, 2 su tankı ve 35 personelle müdahale edildi. Zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeniyle alevlerin yön değiştirmesi söndürme çalışmalarını zorlaştırdı; ekipler olumsuz hava şartlarına rağmen özverili bir çalışma yürüttü.

Hasar ve sonrası çalışmalar

Yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise halen sürüyor.

