DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.757.736,35 -0,1%

Bozyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin Bozyazı Tekmen Mahallesi'nde çıkan orman yangını, 5 arazöz, 2 su tankı ve 35 personelle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı; yaklaşık 3 dekar zarar gördü.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 00:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 00:20
Bozyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bozyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay ve müdahale

Yangın, Bozyazı ilçesine bağlı Tekmen Mahallesi Sarıağaç mevkiinde saat 21.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Yangına Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 arazöz, 2 su tankı ve 35 personelle müdahale edildi. Zaman zaman etkisini artıran fırtına nedeniyle alevlerin yön değiştirmesi söndürme çalışmalarını zorlaştırdı; ekipler olumsuz hava şartlarına rağmen özverili bir çalışma yürüttü.

Hasar ve sonrası çalışmalar

Yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 3 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgedeki soğutma çalışmaları ise halen sürüyor.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA...

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.

MERSİN’İN BOZYAZI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
2
Bolu Dağı'nda Kar Yağışı Sürüyor: D-100'de Kar 30 cm'yi Buldu
3
Mardin Mazıdağı'nda Mevsimin İlk Karı Beyaza Bürüdü
4
Polatlı’da Akşam Kar Yağışı Kartpostallık Görüntüler Oluşturdu
5
Çorlu Seraları: Tonlarca Salatalık ve 750 Bin Süs Bitkisi İhracatı
6
Şırnak-Hakkari Yolu Ulaşıma Kapandı: Yemişli Beton Pınar'da Araçlar Mahsur

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti