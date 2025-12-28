DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.757.544,25 -0,09%

Tendürek Geçidi'nde Kızılay'tan Mahsur Kalan Sürücülere Yardım

Tendürek Geçidi'nde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan sürücülere Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri kumanya ulaştırdı, bir kişi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 00:42
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 00:42
Tendürek Geçidi'nde Kızılay'tan Mahsur Kalan Sürücülere Yardım

Tendürek Geçidi'nde Kızılay'tan Mahsur Kalan Sürücülere Yardım

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan yüksek rakımlı Tendürek Geçidi’nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Geçidin 2 bin 400 rakımlı Somkaya köyü mevkisinde çok sayıda ağır tonajlı araç yolda mahsur kaldı.

Hava koşulları ve yolda kalanların durumu

Bölgede gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırarak tipiye dönüştü. Görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düştüğü Tendürek Geçidi’nde ilerleyemeyen tırlar ve kamyonlar yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Zorlu hava şartları nedeniyle sürücüler saatlerce araçlarında mahsur kaldı ve soğuk ile uzun bekleyiş zor anlar yaşattı.

Kızılay müdahalesi ve kurtarma çalışmaları

Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde harekete geçen Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak mahsur kalan sürücülere sıcak kumanya ikramında bulundu. Yardımlar sırasında sürücülerin temel ihtiyaçları karşılanırken, sağlık durumları yakından takip edildi. Kızılay ekipleri, bölgede mahsur kalan bir vatandaşı da güvenli alana tahliye ederek kurtardı.

Güvenlik ve yol açma çalışmaları

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çalışmalarını sürdürürken, karla mücadele ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Yetkililer, Tendürek Geçidi'nde hava şartlarının zaman zaman daha da ağırlaşabileceğine dikkati çekerek, sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları çağrısında bulundu.

AĞRI'NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİ İLE VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YÜKSEK RAKIMLI...

AĞRI'NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİ İLE VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YÜKSEK RAKIMLI TENDÜREK GEÇİDİ'NDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ, ULAŞIMI DURMA NOKTASINA GETİRDİ. GEÇİDİN 2 BİN 400 RAKIMLI SOMKAYA KÖYÜ MEVKİSİNDE ÇOK SAYIDA AĞIR TONAJLI ARAÇ YOLDA MAHSUR KALIRKEN, TÜRK KIZILAY DOĞUBAYAZIT ŞUBESİ EKİPLERİ BÖLGEYE GİDEREK SÜRÜCÜLERE KUMANYA DAĞITTI.

AĞRI'NIN DOĞUBAYAZIT İLÇESİ İLE VAN'IN ÇALDIRAN İLÇESİNİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN YÜKSEK RAKIMLI...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Yoğun Kar: 250 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
2
Yüksekova'da Kara Saplanan Ambulansı Karla Mücadele Ekipleri Kurtardı
3
Ardahan'da Şehir Merkezine İnen Kurt Cep Telefonuyla Görüntülendi
4
Tendürek Geçidi'nde Kızılay'tan Mahsur Kalan Sürücülere Yardım
5
İnebolu'da Kar Engeli: Cenaze Aracı Mahsur Kaldı, Traktörle Kurtarıldı
6
Mardin Mazıdağı'nda Mevsimin İlk Karı Beyaza Bürüdü
7
Bozyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti