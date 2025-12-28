Tendürek Geçidi'nde Kızılay'tan Mahsur Kalan Sürücülere Yardım

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi ile Van’ın Çaldıran ilçesini birbirine bağlayan yüksek rakımlı Tendürek Geçidi’nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı durma noktasına getirdi. Geçidin 2 bin 400 rakımlı Somkaya köyü mevkisinde çok sayıda ağır tonajlı araç yolda mahsur kaldı.

Hava koşulları ve yolda kalanların durumu

Bölgede gün boyunca aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, gece saatlerinde şiddetini artırarak tipiye dönüştü. Görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düştüğü Tendürek Geçidi’nde ilerleyemeyen tırlar ve kamyonlar yol kenarında beklemek zorunda kaldı. Zorlu hava şartları nedeniyle sürücüler saatlerce araçlarında mahsur kaldı ve soğuk ile uzun bekleyiş zor anlar yaşattı.

Kızılay müdahalesi ve kurtarma çalışmaları

Doğubayazıt Kaymakamlığı koordinesinde harekete geçen Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşarak mahsur kalan sürücülere sıcak kumanya ikramında bulundu. Yardımlar sırasında sürücülerin temel ihtiyaçları karşılanırken, sağlık durumları yakından takip edildi. Kızılay ekipleri, bölgede mahsur kalan bir vatandaşı da güvenli alana tahliye ederek kurtardı.

Güvenlik ve yol açma çalışmaları

Jandarma ekipleri bölgede güvenlik çalışmalarını sürdürürken, karla mücadele ekipleri yolu yeniden ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor. Yetkililer, Tendürek Geçidi'nde hava şartlarının zaman zaman daha da ağırlaşabileceğine dikkati çekerek, sürücülerin dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları çağrısında bulundu.

