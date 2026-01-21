Tutak Kaymakamlığı'ndan Kazazedelere Sıcak Çorba İkramı

Ağrı'nın Tutak ilçesi Otluca'daki otobüs-kamyonet kazasında, Tutak Kaymakamlığı ekipleri yolculara soğuk havada sıcak çorba ikram etti.

Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Otluca köyü mevkiinde yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otobüsteki yolculara Tutak Kaymakamlığı tarafından sıcak çorba ikramında bulunuldu.

Sabah saatlerinde gerçekleşen kazada, otobüsteki vatandaşların soğuk havadan etkilenmemesi için Tutak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti ve kazazedelere sıcak çorba dağıttı.

Kaza sonrası sağlanan bu destek, bölgedeki yetkililerin vatandaşların sağlık ve konforunu gözeten uygulamalarının bir örneği olarak dikkat çekti.

