Çameli Belediyesi'ne AFAD'dan Çadır Kurma Eğitimi

Yerel Destek Ekibinin müdahale kapasitesi uygulamalı eğitimle güçlendirildi

Denizli AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından, Çameli Belediyesi bünyesinde oluşturulan Yerel Destek Ekibi'ne afet sonrası hızlı ve etkin müdahale amacıyla çadır kurma eğitimi düzenlendi.

Eğitim programında ekip üyelerine çadır kurulumu ile ilgili teorik bilgiler aktarılırken, sahada karşılaşılabilecek durumlar için uygulamalı çalışmalar yapılarak ekiplerin pratik becerileri geliştirildi.

Organizasyon yetkilileri, bu tür eğitimlerin yerel müdahale kapasitesini güçlendirdiğini ve olası afetlerde hızlı, koordineli ve etkin müdahale sağlanmasına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, vatandaşların can ve mal güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, afetlere karşı hazırlık, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

