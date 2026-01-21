Çameli Belediyesi'ne AFAD'dan Çadır Kurma Eğitimi

Denizli AFAD, Çameli Belediyesi Yerel Destek Ekibine afet sonrası hızlı müdahale için teorik ve uygulamalı çadır kurma eğitimi verdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:14
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:14
Çameli Belediyesi'ne AFAD'dan Çadır Kurma Eğitimi

Çameli Belediyesi'ne AFAD'dan Çadır Kurma Eğitimi

Yerel Destek Ekibinin müdahale kapasitesi uygulamalı eğitimle güçlendirildi

Denizli AFAD Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından, Çameli Belediyesi bünyesinde oluşturulan Yerel Destek Ekibi'ne afet sonrası hızlı ve etkin müdahale amacıyla çadır kurma eğitimi düzenlendi.

Eğitim programında ekip üyelerine çadır kurulumu ile ilgili teorik bilgiler aktarılırken, sahada karşılaşılabilecek durumlar için uygulamalı çalışmalar yapılarak ekiplerin pratik becerileri geliştirildi.

Organizasyon yetkilileri, bu tür eğitimlerin yerel müdahale kapasitesini güçlendirdiğini ve olası afetlerde hızlı, koordineli ve etkin müdahale sağlanmasına önemli katkı sunduğunu vurguladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, vatandaşların can ve mal güvenliğini her zaman ön planda tuttuklarını belirterek, afetlere karşı hazırlık, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

ÇAMELİ BELEDİYESİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN YEREL DESTEK EKİBİ’NE, DENİZLİ AFAD TARAFINDAN AFET...

ÇAMELİ BELEDİYESİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN YEREL DESTEK EKİBİ’NE, DENİZLİ AFAD TARAFINDAN AFET SONRASI HIZLI VE ETKİN MÜDAHALE İÇİN ÇADIR KURMA EĞİTİMİ VERİLDİ.

ÇAMELİ BELEDİYESİ BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN YEREL DESTEK EKİBİ’NE, DENİZLİ AFAD TARAFINDAN AFET...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atatürk’ün Gaziantep Gelişinin 93. Yılında U13 Futbol Turnuvası
2
Vali Erdinç Yılmaz’dan Çiçek Yerine Bağış Çağrısı
3
Kars’ta Kayan Tır Yolunu Kapattı: Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
4
Şehit Kamil 106’ncı yıl dönümünde anıldı — Bayrak Panorama 25 Aralık’ta sergilenecek
5
Kars’ta Kayan Tır Yolu Kapattı; Karayolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
6
Başkan Alemdar: Sakarya'da Gençlere Yönelik Büyük Yatırımlar
7
Çanakkale 2026 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları: 53 Tür, 15 bin 813 Birey

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları