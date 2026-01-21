Gabar Dağı'nda Göç Yolları: Konar Göçerlerin Sessiz Direnişi

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:25
Mağara köyü kışın sığınak oluyor

Şırnak’ın İdil ilçesine bağlı Gabar Dağı eteklerindeki Mağara köyü, kış aylarında konar göçerlerin sığınağı haline geliyor. Yaz aylarında Hakkari’nin yüksek ve serin yaylalarında yaşayan göçerler, kış yaklaştığında hayvanlarıyla birlikte zorlu bir yolculuğa çıkıyor.

Göç genellikle yaklaşık 3 ay sürüyor; çoğu zaman karla kaplı patikalarda, geceleri soğukla, gündüzleri yorgunlukla geçiyor. Göçün sonunda ulaşılan Mağara köyü, onlar için kışı atlatma mücadelesinin başladığı yer oluyor.

Zeki Kaplan, ömrünün göç yollarında geçtiğini söyleyerek, "Sabit bir yerimizin olmadığını kaydeden Kaplan, 'Bizim hayatımız sürekli hayvancılık. Bir yerde kök salamıyoruz. Mevsimler nereye sürerse, biz de oraya gidiyoruz' dedi." ifadelerini kullanıyor.

Kaplan, yaz aylarında Hakkari’nin serin ve yüksek yaylalarına çıktıklarını, 4-5 ay yaylalarda kaldıklarını anlatarak, "Orası bizim nefes aldığımız yer. Ama ardından bizim için en ağır sınav başlıyor. Kadın, çocuk, yaşlı demeden; hayvanlarla birlikte 3 ay boyunca yürüyerek kışlaklara iniyoruz. Yol uzun, yol zor, umut ise ince bir ip gibi" diyor.

Kış mevsiminin konar göçerler için adeta bir hayatta kalma mücadelesi olduğunu vurgulayan Kaplan, "Kar yağdığında bizim için hayat duruyor. Soğuk iliklerimize işliyor. Bu kış çok zor geçti, hatta hala geçmedi diyebilirim. Gece hayvanlarımız donmasın diye uykusuz kalıyoruz" şeklinde konuştu.

Geçimlerini sağlamak için katlandıkları zorluklara dikkat çeken Kaplan, "Millet sıcak evinde rahat yaşasın, sofrasında et, süt eksik olmasın diye biz bu çileyi çekiyoruz. Küresel ısınma, kuraklık, değişen iklim. Hepsi bizi vuruyor. Ama yine de vazgeçmiyoruz. Çünkü bizim emeğimiz, halkımızın sofrasına sağlık olarak gidiyor" dedi.

Konar göçer yaşamının her geçen yıl daha da zorlaştığını dile getiren Kaplan, "Bizim hayatımız zor ama onurumuz emeğimizdir. Karın altında da kalsak, açlıkla da sınansak üretmeye devam ediyoruz. Çünkü bu topraklarda yaşamanın bedelini en ağır şekilde biz ödüyoruz" ifadeleriyle direnişlerini özetledi.

