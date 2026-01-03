DOLAR
Ardahan Dondu: Göle'de Sıcaklık -39,7°C

Sibirya soğuklarının etkisiyle Ardahan'da hayat durma noktasına gelirken, Göle'de en düşük sıcaklık -39,7°C olarak ölçüldü.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:39
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:54
Sibirya soğukları Doğu Anadolu'yu etkisi altına aldı

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Ardahan'ın Göle ilçesinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 39,7 derece olarak ölçüldü.

Kentte dondurucu soğuklar nedeniyle cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Nehir, baraj, göl, çeşme ve dereler buz tutarken çatılarda sarkıtlar oluştu, ağaçlar buzlandı.

Soğuk hava nedeniyle yaşam büyük ölçüde kesintiye uğradı; termometreler gece merkezde eksi 28,7 dereceyi gösterdi ve kentte hayat durma noktasına geldi.

Yalçın Koç, "Ardahan'da son dakika olarak duyuralım diyen Yalçın Koç, şu anda eksi 33 derece ile kent resmen dondu" dedi. Koç ayrıca şunları söyledi: "Ardahan şartlarında yaz aylarında buraya gelip bizi eleştirenler, şu anda ne çektiğimizi biliyorlar. Gördüğünüz gibi traktör bile olduğu yerde tamamen donmuş durumda. Şu şartlarda gerçekten burada durulacak gibi değil".

Bölgede ölçülen en düşük sıcaklıklar

Edinilen bilgiye göre bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları şöyle kaydedildi: Göle -39,7°C, Merkez -28,7°C, Hanak -25,4°C, Çıldır -30,1°C, Damal -23,2°C ve Posof -13°C.

