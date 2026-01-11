Gaziantep'te Kadınlar Kooperatiften Restorana: Doğal Antep Başarısı

Gaziantep'te kadınlar kooperatif kurdu, tarihi Antep evini restorana dönüştürdü

Gaziantep'te köyde ürettikleri doğal ürünleri satmak için şehir merkezine eşlerinin imzasıyla getirilen kadınlar, güç birliği yaparak önce kooperatif kurdu, ardından tarihi bir Antep evini restorana çevirerek yöresel lezzetleri şehirde sürdürülebilir hale getirdi.

Başlangıç: Köyden AVM'ye, eşlerin imzasıyla şehre

Ziraat mühendisi Tuğba Satıl Alkan, 15 yıl önce veteriner hekim olan eşiyle köyleri gezerken kadınların ürettiklerini pazarlayamadığını görünce harekete geçti. Alkan, kentteki bir AVM ile anlaşarak kadınların ürünlerini satmasını sağladı ve herhangi bir sorun yaşanmaması için kadınları eşlerinin imzası karşılığında şehre getirmeye başladı.

Kooperatifleşme ve büyüme

Köyde bin bir emekle üretilen doğal ürünlerin AVM'de düzenli satışı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ziyaretiyle yeni bir aşamaya ulaştı. Başkan Şahin'in 'Size bir pazar yeri verelim' teklifi sonrası kadınlar kendilerine tahsis edilen pazar yerinde satışlarını sürdürdü. Bu süreçte Alkan ve kadınlar, önce 5, sonra 30, daha sonra ise 120 kadına ulaşarak Doğal Antep Kadın Girişimi ve Üretim Kooperatifi'ni kurdu.

Restoran: Tarihi Bey Mahallesi'nde Antep evi

Kooperatif aracılığıyla ürettikleri doğal ve yöresel lezzetleri kahvaltı ve yemek olarak sunan kadınlar, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'ndeki tarihi bir Antep evini restorana çevirdi. Restoran, 7 hünerli girişimci kadın tarafından yönetiliyor; kadınların ürünlerinden hazırlanan kahvaltı en çok tercih edilen menüler arasında yer alıyor. İsteğe göre şehre özgü mumbar, yuvalama, dolma, içli köfte ve mercimek köftesi gibi yemekler de hazırlanıyor.

Kooperatifin etkisi ve kadınların hikayesi

Kooperatif Başkanı Tuğba Satıl Alkan, süreci şöyle özetliyor: 'Bu hikaye 15 yıl önce başladı. 15 yıl önce ben ziraat mühendisiydim, eşim veteriner hekim. Köydeki hanımların para kazanmadığını... Bir AVM ile anlaştık ve bu AVM'de ayda bir stant kuruyorduk. Kadınları eşlerinden imza karşılığında şehre getirip satış yaptırıyorduk.' Alkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in desteğiyle pazar yeri ve sonraki süreçte kooperatifleşmenin mümkün olduğunu vurguladı.

Alkan, kooperatifin bugün geldiği noktayı şöyle anlatıyor: '30 kişiyle başladık, daha sonra 120 kadına kadar çıktık. 7 kişiyi kemik kadro olarak seçtik ve restorasyonu yapılmış bir Antep evini kiraladık. Şu anda yöresel kahvaltı veriyoruz ve istek üzerine yöresel yuvalama, ekşili köfte, içli köfte ve mumbar gibi satışlarımız da var.'

Kadınların hayatına dokunan proje

Alkan, projenin aile bütçelerine katkısını ve yaygın etkisini şöyle aktarıyor: '7 kadının arkasında da bir o kadar da 200-250 kadın üyemiz var. Ürünlerimiz üyelerimizin ürünleri ve 300 kişi evde en az 3 kişi çarpanıyla 1000 kişi ediyor. Binlerce insanın evine, sofrasına dokunmuş oluyoruz. Binlerce insanın duasını alıyoruz.'

Girişimci kadınlardan Hatice Akdulum da projenin kendisine yeni bir hayat kazandırdığını belirterek, 'Herkesin emekli olduğu bir yaşta ben işe başladım. Doğal Yaşam Pazarı'yla girdik bu işe ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Tuğba Satıl Alkan hanımın bize verdiği desteklerle bugünlere geldik. Önce kooperatif kurduk ve kooperatiften de restorana döndük. Restoran olarak çok güzel bir yol aldık' dedi.

