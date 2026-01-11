Erzurum'da 5 Asırlık 1001 Hatim Geleneği Ayazpaşa Camii'nde Sürüyor

Tarihi camide başlayan okumalar şehrin dört bir yanına yayıldı

Erzurum'da 5 asırdır yaşatılan 1001 Hatim geleneğinin sembollerinden olan tarihi Ayazpaşa Camii'nde 1001 Hatim okumaları devam ediyor.

Bu yıl 19 Aralık 2025 Cuma günü başlatılan okumalarda, şehirdeki camiler, Kur’an kursları, iş yerleri ve evlerde hatimler aralıksız olarak sürdürülüyor.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Ayazpaşa Camii'ndeki hatim etkinliğine katılarak, bu dönemde 1001 Hatim'in Erzurum'u kuşattığını ve aralıksız her vakit okunan Kur’an’ın şehrin üzerini rahmetle kapladığını söyledi.

1001 Hatim okumaları 16-17 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlanacak ve hatim duası Ulu Camii'nde yapılacak.

