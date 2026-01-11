Erzurum'da 5 Asırlık 1001 Hatim Geleneği Ayazpaşa Camii'nde Sürüyor

Erzurum'da 5 asırlık '1001 Hatim' geleneği 19 Aralık 2025'te Ayazpaşa Camii'de başladı; okumalar 16-17 Ocak 2026'da Ulu Camii'de tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:18
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:18
Tarihi camide başlayan okumalar şehrin dört bir yanına yayıldı

Erzurum'da 5 asırdır yaşatılan 1001 Hatim geleneğinin sembollerinden olan tarihi Ayazpaşa Camii'nde 1001 Hatim okumaları devam ediyor.

Bu yıl 19 Aralık 2025 Cuma günü başlatılan okumalarda, şehirdeki camiler, Kur’an kursları, iş yerleri ve evlerde hatimler aralıksız olarak sürdürülüyor.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Ayazpaşa Camii'ndeki hatim etkinliğine katılarak, bu dönemde 1001 Hatim'in Erzurum'u kuşattığını ve aralıksız her vakit okunan Kur’an’ın şehrin üzerini rahmetle kapladığını söyledi.

1001 Hatim okumaları 16-17 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlanacak ve hatim duası Ulu Camii'nde yapılacak.

ERZURUM'DA 5 ASIRDIR YAŞATILAN "1001 HATİM" GELENEĞİNİN SİMGE CAMİLERİNDEN TARİHİ AYAZPAŞA CAMİİ'NDE 1001 HATİM OKUMALARI SÜRÜYOR.

EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

