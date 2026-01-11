Kastamonu'da Hakiki Salep Kışın Vazgeçilmezi

Kastamonu'da doğal yöntemlerle hazırlanan hakiki salep, katkı maddesi kullanılmadan hazırlanıyor ve kışın vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:31
Kastamonu'da kış mevsiminde doğal yöntemlerle hazırlanan salep, kentteki işletmelerde yoğun ilgi görüyor. Yetiştirilen salep, şeker ve süt kullanılarak hazırlanan salebe hiçbir katkı maddesi konulmuyor.

Doğallık ve malzemeler

İşletmelerde Kastamonu Şeker Fabrikası’nın şekeri, doğal Kastamonu salebi ve yağlı köy sütü kullanılarak hazırlanan salep, hazır sütle aynı lezzeti vermiyor.

Salep satışı yapan Fatih Hamaloğlu, "Gittiğimiz birçok yerde salep adı altında farklı karışımlar satıldığını gördük. İnsanlar ne içtiğini bilmiyor. Biz de Kastamonu’nun dağlarından temin ettiğimiz hakiki salebi kullanarak bu lezzeti tanıtmak istedik. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Kastamonu Şeker Fabrikası’nın şekeri, doğal Kastamonu salebi ve yağlı köy sütü kullanıyoruz. Hazır sütle bu tat elde edilmiyor. Vatandaşlar ilk başta tereddüt etse de içtikten sonra memnun kalıyor ve tekrar geliyor" dedi.

Hazırlama tekniği

Benmari usulü kazanlarla yapılan üretimde salebin yanmasının önüne geçiliyor. Fatih Hamaloğlu, "Kazanların içinde su haznesi ve sürekli karıştırıcı bulunuyor. Bu sayede salep kıvamını ve lezzetini kaybetmiyor" dedi.

Müşteri görüşleri

İşletmeye gelen müşterilerden Mehtap Kanlı, "Sosyal medyada gördüm, hava soğuk olunca gelip denemek istedim. Gerçekten çok lezzetli ve doğal. Böyle bir ürünü bulmak zor. Bundan sonra sık sık geleceğim" şeklinde konuştu.

Püf noktaları

Salep yapımının püf noktalarına değinen Büşra Hamaloğlu, "En önemli unsur köy sütü ve doğal salep. Sütü kaynattıktan sonra biraz ılıtıyoruz. Toz salebi şekerle karıştırıp ekliyoruz ve kısık ateşte 10-15 dakika pişiriyoruz" dedi.

Kastamonu'da kış aylarında talep artarken, işletmeler doğal malzemelerle hazırlanan salebin tanıtımına ve gelen taleplere yanıt veriyor.

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

