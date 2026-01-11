Atilla Ayhan: Kış Lastiği Tek Başına Yetmez — Sürücülere Hayati Uyarılar

Atilla Ayhan, kış lastiğinin tek başına yeterli olmadığını; araç bakımı, doğru sürüş teknikleri, lastik basınçları ve hazırlığın trafik güvenliği için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:13
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:13
Atilla Ayhan: Kış Lastiği Tek Başına Yetmez — Sürücülere Hayati Uyarılar

Atilla Ayhan: Kış Lastiği Tek Başına Yetmez — Sürücülere Hayati Uyarılar

Doğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Atilla Ayhan, kış lastiği kullanımının tek başına yeterli olmadığını belirterek araç bakımı, doğru sürüş teknikleri ve kış şartlarına uygun hazırlıkların trafik güvenliği için kritik olduğunu söyledi.

Araç hazırlığı ve temel önlemler

Ayhan, "Sürücülerimizin kış aylarında yapmış oldukları en büyük hataların başında trafiğe hazır olmayan araçlarla kara yoluna çıkmaları geliyor. Kış ayları için en önemli konu kış lastiği kullanımı. Kış lastiği kullanımı da belli yerlerde tek başına yeterli olmuyor. Burada bizim sürücülere tavsiyemiz, özellikle araçlarını sıvı bakımı ve diğer şartlarda sürekli trafiğe hazır halde tutmalarıdır. Araçlarımız da mutlaka antifirizli cam sularıyla doldurulmalıdır. Eğer kara yollarında uzun bir yolculuğa çıkılacaksa araçların depolarının tamamen dolu olması lazım. Araçlarda, kış mevsiminde yolda kalma ihtimaline karşı yiyecek içecek ve battaniye gibi malzemeleri hazır durumda bulundurmamız gerekiyor. Yola çıkmadan önce mutlaka araç üzerindeki karları, camlardaki buzları temizlemeliyiz. Eğer kar yağışı sonrası mutlaka yola çıkmamız gerekiyorsa ana caddeleri tercih etmemiz lazım. Ara sokaklarda buzlanma ve kar birikintisi daha fazla olduğu için bizim her zaman tavsiyemiz, sürücülerimizin ana arterleri kullanmaları" şeklinde konuştu.

Sürüş teknikleri: Sabır ve yumuşak hareket

Ayhan, ani manevralardan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Kış aylarında araç kullanırken daha sabırlı, sükunetli ve tedbirli araç kullanılmalı. Araç kullanırken ani hızlanma, ani direksiyon hareketleri, ani fren hareketlerinden kaçınılmalı. 'tatlı fren, tatlı gaz; debriyaja hiç korkmadan bas' şeklinde bir slogan geliştirdik." dedi. Sürücülere virajlarda asgari hız ve hızlı direksiyon manevralarından uzak durma tavsiyesinde bulundu.

Lastik basıncı ve takip mesafesi

Ayhan, lastik basıncını düşürmenin yanlış bir uygulama olduğunu belirtti: "Sürücülerin bildiği en büyük yanlışlardan bir tanesi de araç lastik basıncının düşürülmesi... Lastik hava basınçlarını düşürdüğümüz zaman araç lastiklerinin içerisindeki hava basıncı düştüğü için tekerleklerin diş derinlikleri kayboluyor." Bu nedenle lastik basınç değerlerinin öğrenilmesi ve kış aylarında hava basınçlarının yüzde 10’luk toleransla şişirilmesi tavsiye edildi. Ayhan, fazla şişirmenin de aşınmalara yol açacağını belirterek doğru aralığın önemini vurguladı.

Takip mesafesi konusunda Ayhan, "Takip mesafemiz normal şartlarda ’hız artı metre’ şeklindedir. Kış aylarında bunu 5-10 kat artırmamız gerekir. Bu bize güvenli bir duruş mesafesi sağlayacaktır." diyerek sürücülere uyarıda bulundu.

Son olarak Ayhan, "Daha sabırlı, daha sakin ve daha dikkatli araç kullanılmalıdır" ifadeleriyle sürücülere güvenli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

DOĞU ANADOLU SÜRÜCÜ KURSLARI FEDERASYONU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ATİLLA AYHAN, KIŞ LASTİĞİ...

DOĞU ANADOLU SÜRÜCÜ KURSLARI FEDERASYONU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ATİLLA AYHAN, KIŞ LASTİĞİ KULLANIMININ TEK BAŞINA YETERLİ OLMADIĞINI BELİRTEREK, ARAÇ BAKIMI, DOĞRU SÜRÜŞ TEKNİKLERİ VE KIŞ ŞARTLARINA UYGUN HAZIRLIKLARIN TRAFİK GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIDIĞINI SÖYLEDİ.

DOĞU ANADOLU SÜRÜCÜ KURSLARI FEDERASYONU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ATİLLA AYHAN, KIŞ LASTİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mustafa Atlı: Ortak Akıl ile Kozan’ın Sorunlarını Çözeceğiz
2
Sivrihisar’da KYK Öğrencilerine Final Morali
3
Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy: Kapım Eskişehirlilere her zaman açık
4
İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak: Malatya'da Yeniden İnşa Ortak Akılla İlerliyor
5
Gaziantep'te Yarım Asır: Saat Tamircisi Nurettin Büyükkörükçü
6
Kütahya'da 'Aile Yılı' Tiyatrosu 628 Öğrenciyi Buluşturdu
7
Adıyaman'da Kar: 3 Uçuş İptal, Yollarda Kazalar

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları