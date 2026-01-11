Atilla Ayhan: Kış Lastiği Tek Başına Yetmez — Sürücülere Hayati Uyarılar

Doğu Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Atilla Ayhan, kış lastiği kullanımının tek başına yeterli olmadığını belirterek araç bakımı, doğru sürüş teknikleri ve kış şartlarına uygun hazırlıkların trafik güvenliği için kritik olduğunu söyledi.

Araç hazırlığı ve temel önlemler

Ayhan, "Sürücülerimizin kış aylarında yapmış oldukları en büyük hataların başında trafiğe hazır olmayan araçlarla kara yoluna çıkmaları geliyor. Kış ayları için en önemli konu kış lastiği kullanımı. Kış lastiği kullanımı da belli yerlerde tek başına yeterli olmuyor. Burada bizim sürücülere tavsiyemiz, özellikle araçlarını sıvı bakımı ve diğer şartlarda sürekli trafiğe hazır halde tutmalarıdır. Araçlarımız da mutlaka antifirizli cam sularıyla doldurulmalıdır. Eğer kara yollarında uzun bir yolculuğa çıkılacaksa araçların depolarının tamamen dolu olması lazım. Araçlarda, kış mevsiminde yolda kalma ihtimaline karşı yiyecek içecek ve battaniye gibi malzemeleri hazır durumda bulundurmamız gerekiyor. Yola çıkmadan önce mutlaka araç üzerindeki karları, camlardaki buzları temizlemeliyiz. Eğer kar yağışı sonrası mutlaka yola çıkmamız gerekiyorsa ana caddeleri tercih etmemiz lazım. Ara sokaklarda buzlanma ve kar birikintisi daha fazla olduğu için bizim her zaman tavsiyemiz, sürücülerimizin ana arterleri kullanmaları" şeklinde konuştu.

Sürüş teknikleri: Sabır ve yumuşak hareket

Ayhan, ani manevralardan kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Kış aylarında araç kullanırken daha sabırlı, sükunetli ve tedbirli araç kullanılmalı. Araç kullanırken ani hızlanma, ani direksiyon hareketleri, ani fren hareketlerinden kaçınılmalı. 'tatlı fren, tatlı gaz; debriyaja hiç korkmadan bas' şeklinde bir slogan geliştirdik." dedi. Sürücülere virajlarda asgari hız ve hızlı direksiyon manevralarından uzak durma tavsiyesinde bulundu.

Lastik basıncı ve takip mesafesi

Ayhan, lastik basıncını düşürmenin yanlış bir uygulama olduğunu belirtti: "Sürücülerin bildiği en büyük yanlışlardan bir tanesi de araç lastik basıncının düşürülmesi... Lastik hava basınçlarını düşürdüğümüz zaman araç lastiklerinin içerisindeki hava basıncı düştüğü için tekerleklerin diş derinlikleri kayboluyor." Bu nedenle lastik basınç değerlerinin öğrenilmesi ve kış aylarında hava basınçlarının yüzde 10’luk toleransla şişirilmesi tavsiye edildi. Ayhan, fazla şişirmenin de aşınmalara yol açacağını belirterek doğru aralığın önemini vurguladı.

Takip mesafesi konusunda Ayhan, "Takip mesafemiz normal şartlarda ’hız artı metre’ şeklindedir. Kış aylarında bunu 5-10 kat artırmamız gerekir. Bu bize güvenli bir duruş mesafesi sağlayacaktır." diyerek sürücülere uyarıda bulundu.

Son olarak Ayhan, "Daha sabırlı, daha sakin ve daha dikkatli araç kullanılmalıdır" ifadeleriyle sürücülere güvenli ve tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

