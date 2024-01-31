Artık karnabahar sevmeyen ve yemeyen çocuk kalmayacak! 30 dakikada tarifiniz hazır olacak

Çocuklara karnabaharı sevdirecek harika bir tarifle karşınızdayız! Sadece 30 dakikada hazırlanan bu karnabahar köftesi tarifi ile artık karnabahar sevmeyen kalmayacak. Lezzetli ve hızlı bir alternatif olan bu tarif, çoluk çocuğunuzun bayılacağı bir lezzet sunacak. Karnabaharı sevdirmenin en pratik yolu olan bu tarifle, dilerseniz sabah kahvaltılarınızı dilerseniz akşam yemeklerinizi süsleyin. Hem sağlıklı hem de nefis karnabahar köftesi, sofralarınızı renklendirecek. Artık çocuklarınıza karnabaharı sevdirecek bir tarifiniz var! İşte 30 dakikada hazır karnabahar köftesi tarifi…

KARNABAHAR KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 tane orta boy karnabahar



1 tane soğan



1 tane yumurta



1 çay bardağı ölçüsünde galeta unu



Mayısdonoz



Tuz



Karabiber



Kimyon



Karbonat (Çay kaşığı ucuyla)





KARNABAHAR KÖFTESİ TARİFİ YAPILIŞI