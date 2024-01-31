Artık karnabahar sevmeyen ve yemeyen çocuk kalmayacak! 30 dakikada tarifiniz hazır olacak

Karnabahar sevmeyenlere bile karnabahar sevdirecek bir tarif verildi!30 dakikada hazırlayacağınız tarifle, çoluk çocuk kim karnabahar sevmiyorsa; artık bayıla bayıla yiyecek. Hem lezzetli hem de 30 dakikada hazır olacak karnabahar köftesi tarifi lezzetiyle büyüleyecek.

Artık karnabahar sevmeyen ve yemeyen çocuk kalmayacak! 30 dakikada tarifiniz hazır olacak
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Çocuklara karnabaharı sevdirecek harika bir tarifle karşınızdayız! Sadece 30 dakikada hazırlanan bu karnabahar köftesi tarifi ile artık karnabahar sevmeyen kalmayacak. Lezzetli ve hızlı bir alternatif olan bu tarif, çoluk çocuğunuzun bayılacağı bir lezzet sunacak. Karnabaharı sevdirmenin en pratik yolu olan bu tarifle, dilerseniz sabah kahvaltılarınızı dilerseniz akşam yemeklerinizi süsleyin. Hem sağlıklı hem de nefis karnabahar köftesi, sofralarınızı renklendirecek. Artık çocuklarınıza karnabaharı sevdirecek bir tarifiniz var! İşte 30 dakikada hazır karnabahar köftesi tarifi…

KARNABAHAR KÖFTESİ TARİFİ MALZEMELERİ

  • 1 tane orta boy karnabahar
  • 1 tane soğan
  • 1 tane yumurta
  • 1 çay bardağı ölçüsünde galeta unu
  • Mayısdonoz
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kimyon
  • Karbonat (Çay kaşığı ucuyla) 

KARNABAHAR KÖFTESİ TARİFİ

KARNABAHAR KÖFTESİ TARİFİ YAPILIŞI

  1. Karnabaharları çiçeklerine ayırarak tuzlu suyun içerisinde haşlayın. 
  2. Haşlanan karnabaharı çatalla ezin.
  3. Suyunu sıkın ve bir karıştırma kabının içerisine alın. 
  4. İçine ince doğranmış soğanı, yumurtayı, maydonozu, galeta ununu ve baharatları ekleyin. 
  5. Güzelce yoğurun ve karışımı dolapta yaklaşık yarım saat dinlendirin. 
  6. Dinlenen karışımdan elinizle köfte şekli verin. 
  7. Kızgın yağda her iki tarafını da tam kızarmadan önlü arkalı kızartın. Çevirirken dikkatli olun ki dağılmasın. Şimdiden tüm karnabahar sevmeyenlere afiyet olsun!
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