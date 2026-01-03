Artvin'de Çığ Arama Çalışmaları Durdu: Bülent Gezer Hâlâ Kayıp

Artvin'de arama kurtarma çalışmaları geçici olarak durdu

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde 31 Aralık Çarşamba günü meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan üç çobanın arama kurtarma çalışmaları, dördüncü gününde durduruldu.

Son durum

Olayın ardından yürütülen çalışmalarda çobanlardan Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Kayıp olan üçüncü çoban Bülent Gezer için ise henüz herhangi bir bulguya rastlanamadı.

Bölgede devam eden yoğun tipi ve kar yağışı, çalışmaların zorlaşmasına neden olurken, sabah saatlerinde yaşanan çığ hareketliliği ekiplerin güvenliğini riske soktu.

Valilik kararı ve bundan sonra yapılacaklar

Artvin Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, olası yeni çığ riskleri nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerine geçici olarak ara verildi. Valilik, hava ve arazi şartlarının uygun hâle gelmesinin ardından çalışmaların yeniden başlatılacağını bildirdi.

Yetkililer, bölgedeki güvenlik koşulları iyileşene dek arama ekiplerinin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

ARTVİN’DE 31 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ YAŞANAN ÇIĞ FELAKETİNDE KAR ALTINDA KALAN 3 ÇOBANDAN BÜLENT GEZER’İ ARAMA ÇALIŞMALARI, DÖRDÜNCÜ GÜNÜNDE SABAH SAATLERİNDE BÖLGEDE MEYDANA GELEN YENİ ÇIĞ RİSKİ NEDENİYLE ARA VERİLDİ.