Artvin'de Çığta Arama Kurtarma Çalışmaları İkinci Günde Yeniden Başladı

Artvin'de çığ bölgesinde arama kurtarma ikinci günde yeniden başladı

Olayın gelişimi ve arama kurtarma çalışmaları

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ikinci günde yeniden başladı.

Olayda sürülerini yayladan köye getirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kaldı. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan 3 çoban için yürütülen çalışmalarda Suat Temel’in cansız bedenine dün ulaşıldı.

Çığdan etkilenmeyen ve kurtarılan yaklaşık bin küçükbaş hayvan ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi. Olumsuz hava koşulları ve yeni çığ riski nedeniyle gece saatlerinde çalışmalara ara verilirken, sabahın erken saatleri itibarıyla arama kurtarma faaliyetleri yeniden başlatıldı.

Çığ altında kaldıkları belirlenen ve kimlikleri tespit edilen diğer çobanlar Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'ya ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölgede AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İl Jandarma Komutanlığı birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personel, 15 araç ve 6 iş makinesi ile arama kurtarma ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Artvin’de çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları ikinci günde yeniden başladı