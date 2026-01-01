DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Artvin'de Çığta Arama Kurtarma Çalışmaları İkinci Günde Yeniden Başladı

Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya köyündeki çığda arama kurtarma çalışmaları ikinci günde yeniden başladı; 3 çobandan biri bulundu, iki çoban için aramalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:35
Artvin'de Çığta Arama Kurtarma Çalışmaları İkinci Günde Yeniden Başladı

Artvin'de çığ bölgesinde arama kurtarma ikinci günde yeniden başladı

Olayın gelişimi ve arama kurtarma çalışmaları

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde dün sabah saatlerinde meydana gelen çığ felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, ikinci günde yeniden başladı.

Olayda sürülerini yayladan köye getirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kaldı. Çobanlardan 3’ü kendi imkânlarıyla kurtulurken, çığ altında kalan 3 çoban için yürütülen çalışmalarda Suat Temel’in cansız bedenine dün ulaşıldı.

Çığdan etkilenmeyen ve kurtarılan yaklaşık bin küçükbaş hayvan ekipler tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi. Olumsuz hava koşulları ve yeni çığ riski nedeniyle gece saatlerinde çalışmalara ara verilirken, sabahın erken saatleri itibarıyla arama kurtarma faaliyetleri yeniden başlatıldı.

Çığ altında kaldıkları belirlenen ve kimlikleri tespit edilen diğer çobanlar Bülent Gezer ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'ya ulaşmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bölgede AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, İl Jandarma Komutanlığı birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma (ÇAK) ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 personel, 15 araç ve 6 iş makinesi ile arama kurtarma ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Artvin’de çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları ikinci günde yeniden başladı

Artvin’de çığ bölgesinde arama kurtarma çalışmaları ikinci günde yeniden başladı

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Yeni Yılın İlk Günü Kar: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
2
Gaziantep'te Kar Yağışı Yılbaşı Tatiliyle Sokakları Boşalttı
3
Bahçesaray’da 71 Yerleşim Yerinin Yolu Kardan Kapandı
4
Siirt'te Karla Mücadele: Cenaze Otobüsü ve Hastalar Kurtarıldı
5
Muğla Emniyeti 2026'de Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı
6
Muş'ta Yoğun Kar: 345 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Bolu Dağı'nda eksi 10 derecede buz gibi havuza giren Eren Biri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları