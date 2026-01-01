Siirt Kurtalan'da Kartopu Savaşı: Polis Çocukların Oyununa Katıldı

Renkli görüntüler kurtalan ilçesinden geldi

Siirt ilinin Kurtalan ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu gecede çocukların karakola yönelik kartopu oyunu neşeli anlar yarattı.

Günlerdir etkisini sürdüren kar sonrası, dün gece saatlerinde çocuklar yeni yıla polis karakolu önünde kartopu oynayarak girdi. Çocukların karakol avlusundaki güvenlik görevlilerine attığı kartoplarına polisler karşılık verince olay kısa sürede sıcak ve samimi bir oyuna dönüştü.

Daha sonra zırhlı polis aracından inen polisler de çocukların kartopu savaşına katıldı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sokaktan gelen kahkahalar ile renkli görüntüler oluştu.

Olay, ilçede karın getirdiği neşe ve dayanışma duygusunun simgesi olarak kayıtlara geçti.

