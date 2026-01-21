Artvin'de Çoruh EDAŞ Zorlu Kar Koşullarında Kesintisiz Enerji İçin Sahada

Yoğun kar ve buzlanmaya rağmen ekipler arıza onarımı için günün her saati görevde

Artvin’de etkisini artıran yoğun kar yağışı, enerji dağıtım hatlarında yer yer elektrik kesintilerine yol açarken, Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. (Çoruh EDAŞ) ekipleri kesintisiz enerji sağlamak için zorlu coğrafyada çalışıyor.

Kar ve buzlanma nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapanırken, arıza müdahalesi yapan ekipler araçların ilerleyemediği noktalara ulaşmak için saatlerce yürüyerek bölgelere ulaşıyor. Zaman zaman diz boyunu aşan kar üzerinde ilerlemek zorunda kalan ekipler, direklerin tepesine çıkarak ve açık arazide çalışma koşullarına rağmen onarım görevlerini sürdürüyor.

Özellikle yüksek kesimlerde gerçekleşen arızalarda ekipler ağır ekipmanları sırtlayıp uzun mesafeleri yürüyor; ardından onarım çalışmalarını tamamlayarak enerji arzını yeniden sağlıyor. Bu müdahaleler sırasında ekipler iş güvenliği önlemlerini ön planda tutuyor.

Kent genelinde enerji arzının sürekliliğini sağlamak için görev yapan 182 personel ve 63 araç ile Çoruh EDAŞ, hava ve yol şartlarının elverdiği ölçüde gece gündüz arıza tespit ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Şebeke, olumsuz hava koşullarının etkisini en aza indirmek amacıyla anlık olarak izleniyor ve oluşabilecek arızalara hızlı müdahale için ekipler hazır bekletiliyor. Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek arıza ve şebeke olaylarını 186 Çağrı Merkezi üzerinden bildirmelerini istiyor.

ARTVİN’DE KAR YAĞIŞININ YOL AÇTIĞI ELEKTRİK KESİNTİLERİNDE ÇORUH EDAŞ EKİPLERİ, ZORLU COĞRAFYADA SAATLERCE KARDA YÜRÜYÜP DİREKLERİN TEPESİNDE ÇALIŞARAK ENERJİ ARZINI YENİDEN SAĞLIYOR.