Artvin'de kar ulaşımı vurdu: 130 köy yolu kapandı

Artvin'de süren kar yağışı nedeniyle Ardanuç, Arhavi, Borçka, Artvin merkez, Murgul, Şavşat ve Yusufeli'de toplam 130 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 10:08
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 10:08
Artvin genelinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yetkililer kapanan yolların açılması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Kapanan yolların dağılımı

Yetkililerden alınan bilgiye göre; Ardanuç’ta 34, Arhavi’de 12, Borçka’da 41, Artvin merkezde 24, Murgul’da 11, Şavşat’ta 2 ve Yusufeli’nde 6 köy yolu olmak üzere toplam 130 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Çalışmalar ve uyarı

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için greyder ve iş makineleri ile çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Çalışmaların öncelikli güzergâhlardan başlanarak devam ettiği kaydedildi.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgelerde vatandaşların tedbirli olmalarını ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını istedi.

