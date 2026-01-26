Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: İbrahim Yumaklı'dan Denetim Açıklaması

Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'de yapılan denetimler sonucunda yasa dışı avcılık tespit edilen şahıslara idari ve adli işlemler uygulandığını açıkladı.

Teknolojiyle desteklenen sıkı denetimler

Artvin'de yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, teknolojik imkânlar kullanılarak denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahıslara gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı.

Bakanın açıklaması ve kararlılık vurgusu

Yumaklı, denetim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi: "Yaban hayatını korumak için teknolojiyi yakından takip ediyor, yasa dışı avcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz".

Artvin genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Doğayı, biyolojik çeşitliliğimizi ve ekosistem dengesini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ARTVİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE YASA DIŞI AVCILIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN ŞAHISLARA İDARİ VE CEZAİ İŞLEMLER UYGULANDIĞINI AÇIKLADI.