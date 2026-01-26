Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: İbrahim Yumaklı'dan Denetim Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'de yürütülen denetimlerde yasa dışı avcılıkla mücadelede idari ve adli işlemler uygulandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:23
Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: İbrahim Yumaklı'dan Denetim Açıklaması

Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Artvin'de yapılan denetimler sonucunda yasa dışı avcılık tespit edilen şahıslara idari ve adli işlemler uygulandığını açıkladı.

Teknolojiyle desteklenen sıkı denetimler

Artvin'de yaban hayatının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, teknolojik imkânlar kullanılarak denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen şahıslara gerekli idari ve cezai işlemler uygulandı.

Bakanın açıklaması ve kararlılık vurgusu

Yumaklı, denetim görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak şunları söyledi: "Yaban hayatını korumak için teknolojiyi yakından takip ediyor, yasa dışı avcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz".

Artvin genelinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Doğayı, biyolojik çeşitliliğimizi ve ekosistem dengesini korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ARTVİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE YASA DIŞI AVCILIK...

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ARTVİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE YASA DIŞI AVCILIK YAPTIĞI TESPİT EDİLEN ŞAHISLARA İDARİ VE CEZAİ İŞLEMLER UYGULANDIĞINI AÇIKLADI.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ARTVİN’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE YASA DIŞI AVCILIK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cengiz Arslan, Umreden Dönen Hemşehrilerini Kolak Mahallesi'nde Karşıladı
2
Marmara'da Pinalar Çoğalıyor: Deniz Çayırları Umut Veriyor
3
Bilecik'te Yabancı Uyruklu Şahıslara Yönelik Denetim
4
Artvin'de Yasa Dışı Avcılığa Geçit Yok: İbrahim Yumaklı'dan Denetim Açıklaması
5
Serdivan'da Trafiğe Nefes: 32. Sokak 6'dan 20 Metreye Genişliyor
6
Kazım Karabekir Paşa Kars'ta Vefatının 78. Yılında Anıldı
7
Isparta'da Sömestir Coşkusu: Davraz'a Ücretsiz Otobüs Seferleri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları