ASAT'tan Muratpaşa'ya 480 Milyon TL'lik İçme Suyu Altyapı Güçlendirmesi

ASAT, Muratpaşa'nın 55 mahallesinde 480 milyon TL'lik içme suyu altyapısını yeniliyor; 67 km hat, 24 hidrant ve akıllı SCADA entegrasyonu ile kesintisiz su hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:45
ASAT'tan Muratpaşa'ya 480 Milyon TL'lik İçme Suyu Altyapı Güçlendirmesi

ASAT'tan Muratpaşa'ya 480 Milyon TL'lik İçme Suyu Altyapı Güçlendirmesi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü, Muratpaşa ilçesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Toplam maliyeti 480 milyon TL olan proje kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan ve sık arıza yapan hatlar yenileniyor.

Proje kapsamı ve hedef mahalleler

ASAT Genel Müdürlüğü, Muratpaşa'nın 55 mahallesinde içme suyu altyapısını güçlendirmek üzere planlama ve uygulama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yatırım programı çerçevesinde yürütülen çalışmada; Varlık, Altındağ, Deniz ve Bahçelievler mahalleleri öncelikli olarak ele alınıyor.

67 kilometrelik hat yenilemesi

Proje kapsamında bu dört mahallede 28 kilometre ana hat ve 39 kilometre abone şube yolu olmak üzere toplam 67 kilometrelik içme suyu hattı yenilenecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgedeki basınç dalgalanmaları ve noktasal arızaların ortadan kaldırılması, mahallelere kesintisiz, sağlıklı ve güvenli içme suyu temini amaçlanıyor.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar

Yürütülen imalatlarda bugüne kadar 9,5 kilometre anahat ve 2,5 kilometre abone şube yolu olmak üzere toplam 12 kilometrelik içme suyu hattı yenilendi. İmalatı tamamlanan cadde ve sokaklarda eş zamanlı olarak asfalt ve parke düzenleme çalışmaları başlatıldı; bu kapsamda yaklaşık 5 bin 500 metre yama asfalt imalatı gerçekleştirildi. Ayrıca sistemin daha sağlıklı işletilmesi amacıyla 400 adet ana sayaç uygulaması tamamlandı.

SCADA entegrasyonu ve kayıp-kaçakla mücadele

ASAT, sahadaki imalat çalışmalarına ek olarak altyapının uzaktan izlenmesini sağlayacak önlemler de alıyor. Halihazırda en modern teknolojik donanıma sahip SCADA sistemini kullanan kurum, yeni yapılacak hatları bu akıllı içme suyu yönetim sistemine entegre edecek. Bu entegrasyon ile kayıp-kaçak oranlarının düşürülmesi ve sistem performansının anlık olarak izlenmesi hedefleniyor.

Yangın güvenliği için hidrant montajı

Yapım işi kapsamında, olası acil durumlar için farklı noktalara 24 adet yangın hidrantı monte edilecek. Böylece bölgedeki yangın güvenliği de artırılmış olacak.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Muratpaşa ilçesindeki mahallelerde içme suyu altyapısının yenilenmesi ve güçlendirilmesiyle birlikte vatandaşlara daha güvenli ve kesintisiz su hizmeti verilmesi hedefleniyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, MURATPAŞA...

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, MURATPAŞA İLÇESİNDE İÇMESUYU ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA BAŞLATTIĞI ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN, MURATPAŞA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli Demirköy'te Kar Etkili: Yol Açma ve Tuzlama Çalışmaları Sürüyor
2
İzmir Göbekotu keşfi: Umbilicus choripetalus Ödemiş'te bulundu
3
Kastamonu Valisi Meftun Dallı: Suyu Daha İdareli Kullanmayı Öğrenmemiz Lazım
4
Hikmet Karaca güven tazeledi — Erzurum Esnaf Odası’nda yeniden başkan
5
Nazilli'de Arslanlı 3242 Sokak'ta Yol Çalışması Başladı
6
Çamlıca Beyaza Büründü: İstanbul'da Kar Topu Coşkusu
7
Bilecik'te Yozgatlılar 'Arabaşı Gecesi'nde Buluştu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları