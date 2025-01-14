Asgari Ücrete Yüzde 30'a Ek olarak Zam Müjdesi! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Asgari ücrette Temmuz'da ara zam ihtimali gündemde! Bakan Işıkhan'dan değerli açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 18:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 18:55
Asgari Ücrete Yüzde 30'a Ek olarak Zam Müjdesi! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Asgari Ücrete Yüzde 30 Ek Zam Müjdesi!

2025 yılı için yapılan yüzde 30'luk zammın ardından, Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü asgari ücret hesaplamalarına çevrilmişken, ara zam beklentileri de gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son zamanlarda yaşanan geçim sıkıntıları, Temmuz ayında ara zam ihtimalini ön plana çıkarıyor.

Ara Zam Beklentisi Artıyor

Uzmanlar, asgari ücretin alım gücünün azaldığını belirterek, ara zam yapılması gerekliliğini dile getiriyor. Ancak hükümetin bu konuda herhangi bir girişimde bulunmamaya devam ettiği ifade ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise konuya dair yaptığı son açıklamalarla dikkat çekti.

Asgari Ücrete Yüzde 30'a Ek olarak Zam Müjdesi! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Bakan Işıkhan'dan Açıklamalar

Bakan Işıkhan, asgari ücretin 2025 yılına girerken 22 bin 104 liraya yükseldiğini belirtirken, bu artışın enflasyon karşısında çalışanları korumaya yeteceğini düşündüğünü ifade etti. Ancak, Temmuz ayında beklenmeyen ekonomik durumların ortaya çıkması halinde ara zam yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Işıkhan'ın açıklamaları, çalışanın Temmuz ayındaki umutlarını artırırken, gözler bu döneme çevrildi. “Eğer beklenmeyen bir ekonomik durum gelişirse, Temmuz ayında yeniden güncellemeler yapabiliriz,” diyen Bakan, bu olasılığı açık bir şekilde ortaya koydu.

Asgari ücretli çalışanların alım gücünün korunması açısından Temmuz ayında bir ara zam yapılması, ekonominin gidişatına bağlı olarak gündemde kalmaya devam edecek.

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