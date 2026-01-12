Aşkale'de Kar Durmadı: Karayolları Ekipleri Gece Gündüz Sahada

Yoğun kar yağışı ekipleri mesai mefhumu gözetmeden sahada tuttu

Bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Aşkale 121. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeden, gece gündüz aralıksız sürdürüyor.

Özellikle İspir’in Dallıkavak mevkiinde etkili olan ve yer yer 40 santimetreyi bulan kar yağışı, ekiplerin özverili çalışmasıyla kısa sürede temizlendi.

Bölgenin en önemli geçiş güzergâhları arasında yer alan Tepebaşı, Kop Dağı ve İspir Dallıkavak mevkii başta olmak üzere birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Yapılan programlı ve planlı çalışmalar sayesinde yollar ulaşıma açık tutulurken, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor.

Karayolları ekiplerinin zorlu hava şartlarına rağmen gösterdiği fedakârlık ve özveri, yollarda seyahat eden sürücülerin takdirini topluyor. Yetkililer, sürücüleri kış lastiği kullanmaları, zincir bulundurmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı.

