Aşkale'de Kar Durmadı: Karayolları Ekipleri Gece Gündüz Sahada

Aşkale 121. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, İspir Dallıkavak'ta yer yer 40 santimetreyi bulan karı gece gündüz temizleyerek yolları açık tutuyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:07
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:12
Aşkale'de Kar Durmadı: Karayolları Ekipleri Gece Gündüz Sahada

Aşkale'de Kar Durmadı: Karayolları Ekipleri Gece Gündüz Sahada

Yoğun kar yağışı ekipleri mesai mefhumu gözetmeden sahada tuttu

Bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Aşkale 121. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, karla mücadele çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeden, gece gündüz aralıksız sürdürüyor.

Özellikle İspir’in Dallıkavak mevkiinde etkili olan ve yer yer 40 santimetreyi bulan kar yağışı, ekiplerin özverili çalışmasıyla kısa sürede temizlendi.

Bölgenin en önemli geçiş güzergâhları arasında yer alan Tepebaşı, Kop Dağı ve İspir Dallıkavak mevkii başta olmak üzere birçok noktada kar küreme ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Yapılan programlı ve planlı çalışmalar sayesinde yollar ulaşıma açık tutulurken, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmeleri sağlanıyor.

Karayolları ekiplerinin zorlu hava şartlarına rağmen gösterdiği fedakârlık ve özveri, yollarda seyahat eden sürücülerin takdirini topluyor. Yetkililer, sürücüleri kış lastiği kullanmaları, zincir bulundurmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı.

BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE AŞKALE 121. KARAYOLLARI ŞUBE ŞEFLİĞİ...

BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE AŞKALE 121. KARAYOLLARI ŞUBE ŞEFLİĞİ EKİPLERİ, KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI MESAİ MEFHUMU GÖZETMEDEN, GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

BÖLGEDE ETKİSİNİ SÜRDÜREN YOĞUN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE AŞKALE 121. KARAYOLLARI ŞUBE ŞEFLİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırklareli'de Taşımalı Eğitime 1 Gün Ara (12 Ocak 2026)
2
Tunceli'de 125 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı
3
Kastamonu’da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Etkili
4
Muğla Menteşe'de Yoğun Sis: Ulaşımda Aksamalar
5
Yeşilay'dan Beytüşşebap'ta Öğrencilere Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
6
Burhaniye'de Güvercinlere İmece: Cumhuriyet Meydanı'nda 500'ü Aşan Aile
7
Bilecik’te E-Atıklar Akülü Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları