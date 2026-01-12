Aydos’ta kar havadan görüntülendi
İstanbul’un yüksek kesiminde beyaz örtü
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinden Aydos’ta etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Kar yağışıyla birlikte bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, ağaçlar ve yollar karla örtüldü. Oluşan manzara, dronla havadan kaydedildi.
Kaydedilen görüntülerde karın aralıksız devam ettiği ve özellikle ormanlık alanda kartpostallık sahnelerin ortaya çıktığı dikkat çekiyor.
