Aydos’ta Kar Havadan Görüntülendi

İstanbul’un yüksek kesimi Aydos’ta sabah başlayan kar yağışı kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü; kartpostallık manzaralar dronla havadan kaydedildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:22
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yoğunluğunu artıran kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinden Aydos’ta etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Kar yağışıyla birlikte bölge kısa sürede beyaz örtüyle kaplanırken, ağaçlar ve yollar karla örtüldü. Oluşan manzara, dronla havadan kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde karın aralıksız devam ettiği ve özellikle ormanlık alanda kartpostallık sahnelerin ortaya çıktığı dikkat çekiyor.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

