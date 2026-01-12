Metristepe'de 18 Yılın Vefası: AKUT, İnönü Zaferi'ni Kar Altında Andı

AKUT Bozüyük'ün geleneksel Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, 11 Ocak Pazar günü 2008'den beri aralıksız 18'inci kez kar altında gerçekleştirildi.

AKUT Bozüyük ekibinin gelenekselleşen Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin önde gelen arama kurtarma sivil toplum kuruluşlarından AKUT, 1. İnönü Zaferi anısına düzenlenen yürüyüşü 11 Ocak Pazar günü, 2008'den bu yana aralıksız olarak 18’inci kez gerçekleştirdi.

Kar altında saygı duruşu

Olumsuz hava şartlarına rağmen bir araya gelen gönüllüler, Bozüyük’teki Metristepe Anıtı’na ulaşarak anma töreni gerçekleştirdi. Katılımcılar, üzerinde "Şehitlerimizi Unutmayacağız" yazılı ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açarak kahramanları saygıyla andı.

Gönüllülerin soğuk ve kar altında gösterdiği kararlılık, yürüyüşün yıllara yayılan geleneğini ve şehitlere duyulan derin saygıyı bir kez daha ortaya koydu.

