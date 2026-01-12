Metristepe'de 18 Yılın Vefası: AKUT, İnönü Zaferi'ni Kar Altında Andı

AKUT Bozüyük ekibinin gelenekselleşen Metristepe Zafer ve Şehitleri Anma Yürüyüşü, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin önde gelen arama kurtarma sivil toplum kuruluşlarından AKUT, 1. İnönü Zaferi anısına düzenlenen yürüyüşü 11 Ocak Pazar günü, 2008'den bu yana aralıksız olarak 18’inci kez gerçekleştirdi.

Kar altında saygı duruşu

Olumsuz hava şartlarına rağmen bir araya gelen gönüllüler, Bozüyük’teki Metristepe Anıtı’na ulaşarak anma töreni gerçekleştirdi. Katılımcılar, üzerinde "Şehitlerimizi Unutmayacağız" yazılı ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart açarak kahramanları saygıyla andı.

Gönüllülerin soğuk ve kar altında gösterdiği kararlılık, yürüyüşün yıllara yayılan geleneğini ve şehitlere duyulan derin saygıyı bir kez daha ortaya koydu.

AKUT BOZÜYÜK EKİBİ TARAFINDAN GELENEKSELLEŞEN METRİSTEPE ZAFER VE ŞEHİTLERİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ, BU YIL DA YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.