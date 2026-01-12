Bingöl-Erzurum Karayolu Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun 0-88 km'leri arası saat 11:00'den itibaren taşıt trafiğine kapatıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:15
Yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum karayolunun bir kısmı taşıt trafiğine kapatıldı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 km’leri arası ( Kervansaray kavşağı ile Bingöl-Erzurum İl sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 11:00 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır" denildi.

