Bingöl-Erzurum Karayolu Tipi Nedeniyle Trafiğe Kapandı

Yoğun kar yağışı ulaşımı etkiledi

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Bingöl-Erzurum karayolunun bir kısmı taşıt trafiğine kapatıldı.

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bingöl-Erzurum Devlet Yolunun 0-88 km’leri arası ( Kervansaray kavşağı ile Bingöl-Erzurum İl sınırı arası) yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 11:00 itibarıyla taşıt trafiğine kapatılmıştır" denildi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE BİNGÖL-ERZURUM KARAYOLUNUN BİR KISMI TRAFİĞE KAPATILDI