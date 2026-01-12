Kayseri'de Karla Mücadele: 86 Yol Açıldı, 128 Yol Ulaşımda Kapalı

Genel Durum

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla hızlı ve koordineli bir çalışma yürüttü.

Kırsal Mahalle Yollarında Açılanlar

11 ilçede toplam 86 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı. Çalışmalar, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 148 personel ve 85 araç ile yürütüldü. Açılan yollar ilçelere göre şu şekilde: Akkışla 2, Bünyan 23, Develi 5, Özvatan 2, Pınarbaşı 15, Sarıoğlan 11, Sarız 5, Talas 2, Tomarza 10, Yahyalı 8, Yeşilhisar 3. Toplamda 688 kilometrelik yol ağında çalışmalar sonucunda bu yollar ulaşıma kazandırıldı.

Hala Kapalı Olan Yollar ve Süren Çalışmalar

Kar yağışı ve tipi nedeniyle sık sık kapanan ilçelerde çalışmalar sürüyor. Özellikle Pınarbaşı'nda 97, Sarız'da 29, Yahyalı'da 2 mahalle yolu olmak üzere toplam 128 mahalle yolunda açma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, Pınarbaşı ve Sarız'da yoğun tipinin yol açtığı aralıklı kapanmaları önlemek için aralıksız çalışma yürütüyor.

Ekipman ve Mesai Düzeni

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri; greyder, kar küreme, yükleyici ve tuzlama araçları ile özellikle yüksek kesimler, ulaşımı zor bölgeler ve kritik güzergâhlarda 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Kent Merkezi Çalışmaları

Kent merkezinde Fen İşleri Daire Başkanlığı, ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 201 personel ve 71 araç ile ana arter ve caddelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ise 72 personel ile yaya yolları ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

