Kilis'te Motosiklet Sürücülerinden Kış Lastiği Uyarısı

Buzlanma ve artan kaza riski sürücüleri önlem almaya zorluyor

Motosiklet sayısının otomobillerin üç katına yaklaştığı Kilis’te, soğuyan hava ve artan buzlanma sürücülerden kış lastiği kullanımına dair uyarılar getirdi.

Motosiklet sürücüsü Emrah Attar, havaların soğumasıyla birlikte zaman zaman buzlanma yaşandığını belirterek, "Ben de motoru iki kez kaydırdım, ayağım yaralandı. motosiklet çok, zeminler kaygan. Bu yüzden zaman zaman kazalar oluyor, ölümlü ve maddi hasarlı kazalar yaşanabiliyor. Aman dikkat diyoruz. Bir an önce kışlık lastiklere geçelim. Kurallara uymazsak kazalar kaçınılmaz olur" dedi.

Yaklaşık 25 yıldır motosiklet tamiriyle uğraşan Mehmet Ali Kaya ise iki tekerli araçların kayma riskinin daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, "Motosikletlerde lastik çok büyük önem taşıyor. Kış şartlarında kar tipi lastikler kullanılırsa daha sağlıklı olur çünkü kaymayı önlüyor. Lastik değişimi hem maddi zararların hem de can kayıplarının önüne geçer. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için lastiklerin mutlaka değiştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Uyarı: Yetkililer ve sürücüler, özellikle don ve buzlanma riski olan günlerde kış lastiği kullanımının hayati önem taşıdığını vurguluyor; kurallara uyulması hem can hem de mal güvenliği için kritik görülüyor.

KİLİS’TE MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNDEN KIŞ LASTİĞİ UYARISI