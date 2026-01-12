Çıldır Gölü 20 santimetre Buzla Ağırlıyor: Ardahan'da Atlı Kızak Keyfi

Ardahan’daki Çıldır Gölü, yüzeyi 20 santimetre buzla kaplanınca yerli ve yabancı turistlerin atlı kızak ve fotoğraf rotası oldu.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 11:11
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 11:23
Çıldır Gölü 20 santimetrelik buz tabakasıyla ziyaretçi akınına uğruyor

Ardahan'ın turizm rotasında atlı kızak ve fotoğraf molası

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ardahan’daki Çıldır Gölü, doğal yapısı ve benzersiz güzelliğiyle her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü’nün yüzeyi, soğuk havalar nedeniyle 20 santimetre kalınlığında buzla kaplandı. Bu durum, gölü ziyaret edenlerin en büyük eğlencesi haline gelen atlı kızak deneyimini de beraberinde getirdi.

Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Çıldır Gölü’nü görmeden bölgeden ayrılmıyor.

Gölün buz tutan yüzeyinde yürüyen ve fotoğraf çeken ziyaretçiler daha sonra sevdikleriyle birlikte atlı kızaklara binerek buzlu gölde gezintiye çıkıyor. Soğuk hava rağmen saatlerce göl üzerinde kalan vatandaşlar eğlenceli vakit geçiriyor.

İstanbul’dan gelen Hüseyin Sevim, "Şu an çok mutluyuz. Ve bu deneyimi yaşaması için herkesi buraya, Çıldır’a davet ediyoruz. Dünya üzerinde bu tarz bir yer bence yok. Ve buraya bu deneyimi bizim gibi yaşamalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

