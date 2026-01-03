Aşkale'de Kar Temizleme: Belediye Ekipleri Sahada

2025 yılının son gününde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışının sona ermesiyle birlikte Aşkale ilçe genelinde her yer beyaza büründü. Yoğun karın ardından Aşkale Belediyesi ekipleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sabahın ilk ışıklarıyla kar temizleme çalışmalarına başladı.

Çalışmalar ve müdahale

İlçe merkezi başta olmak üzere ana arterler, mahalle yolları ve ara sokaklarda yürütülen çalışmalar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar aralıksız devam etti. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla ulaşımın aksamaması sağlanırken, ekipler sahada yoğun mesai harcadı.

Başkan Polat'tan değerlendirme

Aşkale Belediye Başkanı Şenol Polat, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, meteorolojiden gelen kar yağışı uyarıları doğrultusunda gerekli tüm hazırlıkların önceden tamamlandığını belirterek, "Kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz ilçe merkezimiz başta olmak üzere tüm mahallelerimizde görev aldı. İki gün boyunca etkili olan kar yağışı süresince vatandaşlarımızın ve sürücülerimizin herhangi bir zorluk yaşamaması için araç-gereçlerimiz ve personelimizle sahada olduk" dedi.

Başkan Polat, ilçe genelinde karla ilgili ciddi bir sorun kalmadığını ifade ederek, "Ana arterler ve ara sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımız büyük ölçüde tamamlandı. Ancak yine de olası olumsuzluklara karşı ekiplerimiz sahada görev yapmaya devam ediyor" şeklinde konuştu.

Şenol Polat, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

