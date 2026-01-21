Aşkale'de Kar Temizleme Seferberliği: Belediye Ekipleri Gece Gündüz

Aşkale'de Kar Temizleme Seferberliği

Aşkale Belediyesi ekipleri, Erzurum’un Aşkale ilçesinde iki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışının azalmasıyla birlikte kar temizleme çalışmalarına hız verdi. İlçe genelinde başlatılan çalışmalar gece gündüz aralıksız sürdürülüyor.

Yeni yılla birlikte etkisini artıran ve son yılların en yoğun kar yağışlarından biri olarak kayıtlara geçen yağış sonrası belediye ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için sahaya indi. İlçe merkezi başta olmak üzere tüm mahalle ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Başkan Şenol Polat'ın Açıklaması

Şenol Polat şunları söyledi: "Kış aylarına girdiğimizden itibaren beklenen kar yağışı, yeni yıla girerken yoğun bir şekilde başladı. Görüldüğü üzere son yılların en şiddetli kar yağışlarından biri yaşandı. Bizler de belediye ekipleri olarak tüm hazırlıklarımızı önceden tamamladık. Yılbaşından bu yana devam eden kar yağışı süresince öğrencilerimizin, sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için gece gündüz, mesai gözetmeksizin kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımızı sürdürdük. Son üç gündür etkili olan yoğun kar yağışı ve şiddetli fırtınanın azalmasını bekledik. Belediye personelimiz ve karla mücadele ekiplerimiz hazır kıta bekledi. Şu anda ise ilçe merkezi başta olmak üzere tüm mahalle ve sokaklarda gece gündüz demeden kar temizleme çalışmalarımıza devam ediyoruz."

Aşkale Belediyesi ekiplerinin olumsuz hava şartlarına karşı teyakkuz hâlinde olduğu ve kar yağışının devam etmesi durumunda çalışmaların aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİNDE İKİ GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ AZALMASIYLA BİRLİKTE AŞKALE BELEDİYESİ EKİPLERİ KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİ. İLÇE GENELİNDE BAŞLATILAN ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLÜYOR.