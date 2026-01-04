Aşkale'de Kartpostallık Dolunay: Erzurum Gecesini Aydınlattı

Geceyi aydınlatan görsel şölen

Erzurum’un Aşkale ilçesinde gece saatlerinde gökyüzünde beliren dolunay, izleyenleri adeta kendine hayran bıraktı.

Açık havanın etkisiyle tüm ihtişamıyla ortaya çıkan ay, parlak görüntüsüyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Bulutsuz gökyüzünde net bir şekilde görülen dolunay, vatandaşların ilgisini çekti. Birçok kişi bu eşsiz manzarayı cep telefonlarıyla görüntülerken, ayın oluşturduğu görsel şölen geceye ayrı bir güzellik kattı.

Uzmanlar, açık ve soğuk havanın ayın daha net görülmesini sağladığını belirtirken, bu büyüleyici sahnenin uzun süre hafızalarda kalacak görüntüler sunduğunu vurguladı.

