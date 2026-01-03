DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.863.221,22 -0,18%

Aşkale'de Sibirya Soğukları: Termometreler -30'u Gördü

Aşkale'de yeni yılın ardından Sibirya soğukları etkili oldu; termometreler -30'u gösterdi. Araçlar çalışmadı, yetkililer sabah ve gece için uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 12:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 12:14
Aşkale'de Sibirya Soğukları: Termometreler -30'u Gördü

Aşkale'de Sibirya soğukları: Termometreler -30'u gördü

Yeni yıla kar yağışıyla giren Aşkale, karın ardından bu kez Sibirya soğuklarının etkisine girdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kent genelinde termometreler eksi 30 dereceyi gösterdi.

Hayatı olumsuz etkileyen dondurucu soğuk

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok altına düşmesiyle birlikte Aşkale’de dondurucu soğuklar günlük yaşamı zorlaştırdı. Gece boyunca etkili olan ayaz nedeniyle araç camları buz tuttu, çatılarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Soğuk hava en çok sürücüler ve erken saatlerde işe giden vatandaşları etkiledi; bazı araçların çalışmadığı gözlendi. Açık alanlarda uzun süre kalmak neredeyse imkânsız hale geldi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski bulunduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve araç kullanımında gerekli önlemlerin alınmasını önerdi.

YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA GİREN AŞKALE, KARIN ARDINDAN BU KEZ SİBİRYA SOĞUKLARININ ETKİSİ ALTINA...

YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA GİREN AŞKALE, KARIN ARDINDAN BU KEZ SİBİRYA SOĞUKLARININ ETKİSİ ALTINA GİRDİ. SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BİRLİKTE KENT GENELİNDE TERMOMETRELER-30 DERECEYİ GÖSTERDİ.

YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA GİREN AŞKALE, KARIN ARDINDAN BU KEZ SİBİRYA SOĞUKLARININ ETKİSİ ALTINA...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Akyazı'da Karaca Yola İndi: Karla Kaplı Karşılaşma
2
Tatvan'da gündüz kurt görüldü: Site güvenlik kamerasına yansıdı
3
Bolu Dağı'nda Gizli Buzlanma Uyarısı: Sürücüler Dikkat
4
Hasköy'de Araçlar Kar Altında Kaldı — Kar Kalınlığı 1–2 Metreye Ulaştı
5
Artvin'de Çığ Arama Çalışmaları Durdu: Bülent Gezer Hâlâ Kayıp
6
Kastamonu’da bozayı karda yürümeye çalışırken görüntülendi
7
Çermik'te Karla Mücadele Sonrası Bağlantı Yolları Ulaşıma Açıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları