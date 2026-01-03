Aşkale'de Sibirya soğukları: Termometreler -30'u gördü

Yeni yıla kar yağışıyla giren Aşkale, karın ardından bu kez Sibirya soğuklarının etkisine girdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kent genelinde termometreler eksi 30 dereceyi gösterdi.

Hayatı olumsuz etkileyen dondurucu soğuk

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok altına düşmesiyle birlikte Aşkale’de dondurucu soğuklar günlük yaşamı zorlaştırdı. Gece boyunca etkili olan ayaz nedeniyle araç camları buz tuttu, çatılarda metrelerce uzunlukta buz sarkıtları oluştu.

Soğuk hava en çok sürücüler ve erken saatlerde işe giden vatandaşları etkiledi; bazı araçların çalışmadığı gözlendi. Açık alanlarda uzun süre kalmak neredeyse imkânsız hale geldi.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski bulunduğunu belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve araç kullanımında gerekli önlemlerin alınmasını önerdi.

YENİ YILA KAR YAĞIŞIYLA GİREN AŞKALE, KARIN ARDINDAN BU KEZ SİBİRYA SOĞUKLARININ ETKİSİ ALTINA GİRDİ. SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA BİRLİKTE KENT GENELİNDE TERMOMETRELER-30 DERECEYİ GÖSTERDİ.