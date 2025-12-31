ASKİ’den Didim’e 40 milyon Türk Lirası yatırım

Özlem Çerçioğlu talimatıyla 17 ilçede süren altyapı çalışmaları Didim’de yoğunlaşıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlunun talimatları doğrultusunda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü kentin 17 ilçesinin tamamında sürdürdüğü yatırım ve projelere Didim’deki kapsamlı yenileme çalışmalarıyla devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Didim ilçesinde bulunan 13 adet Atık Su Terfi Merkezi baştan sona yenilendi. Binlerce kişiye hizmet veren terfi merkezleri, 40 milyon Türk Lirası yatırım bedeliyle modernize edilerek daha güçlü, daha verimli ve daha güvenli hale getirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda terfi merkezlerinin mekanik ve elektrik aksamları tamamen yenilenirken, altyapı sistemleri de günümüz ihtiyaçlarına ve teknolojik standartlara uygun şekilde revize edildi. Bu sayede sistem performansları artırıldı, enerji verimliliği sağlandı ve hizmet sürekliliği güçlendirildi.

Didim’de altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen yatırımlar; muhtemel arızaların ve kapasite sorunlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Yapılan güçlendirmelerle merkezler, uzun yıllar boyunca Didim’e ve Didimlilere kesintisiz hizmet verecek.

