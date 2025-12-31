DOLAR
42,96 -0,07%
EURO
50,6 -0,2%
ALTIN
5.949,5 0,87%
BITCOIN
3.822.860,53 -1,22%

ASKİ’den Didim’e 40 milyon Türk Lirası yatırım

ASKİ, Didim'de 13 atık su terfi merkezini 40 milyon Türk Lirası yatırımla yeniledi; modernizasyon enerji verimliliği ve hizmet sürekliliği sağlıyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 14:47
ASKİ’den Didim’e 40 milyon Türk Lirası yatırım

ASKİ’den Didim’e 40 milyon Türk Lirası yatırım

Özlem Çerçioğlu talimatıyla 17 ilçede süren altyapı çalışmaları Didim’de yoğunlaşıyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlunun talimatları doğrultusunda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Genel Müdürlüğü kentin 17 ilçesinin tamamında sürdürdüğü yatırım ve projelere Didim’deki kapsamlı yenileme çalışmalarıyla devam ediyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Didim ilçesinde bulunan 13 adet Atık Su Terfi Merkezi baştan sona yenilendi. Binlerce kişiye hizmet veren terfi merkezleri, 40 milyon Türk Lirası yatırım bedeliyle modernize edilerek daha güçlü, daha verimli ve daha güvenli hale getirildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarda terfi merkezlerinin mekanik ve elektrik aksamları tamamen yenilenirken, altyapı sistemleri de günümüz ihtiyaçlarına ve teknolojik standartlara uygun şekilde revize edildi. Bu sayede sistem performansları artırıldı, enerji verimliliği sağlandı ve hizmet sürekliliği güçlendirildi.

Didim’de altyapı hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla hayata geçirilen yatırımlar; muhtemel arızaların ve kapasite sorunlarının önüne geçmeyi hedefliyor. Yapılan güçlendirmelerle merkezler, uzun yıllar boyunca Didim’e ve Didimlilere kesintisiz hizmet verecek.

ASKİ’DEN DİDİM’E 40 MİLYONLUK YATIRIM

ASKİ’DEN DİDİM’E 40 MİLYONLUK YATIRIM

ASKİ’DEN DİDİM’E 40 MİLYONLUK YATIRIM

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Demirci'de Kartpostallık Kar Manzaraları — Başalan Yaylası Öne Çıktı
2
Vali Yavuz’dan Karabük’te Don ve Buzlanma Uyarısı: 'Bu Gece En Soğuk Geceyi Yaşayacağız'
3
Yedigöller Milli Parkı Yolu Geçici Olarak Kapatıldı
4
Kayseri'de Karla Mücadele: 61 Mahalle Yolu Ulaşıma Açıldı
5
Adana'da Kar Sevinci: Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Kozan Beyaza Büründü
6
Erzurum kara teslim: Ulaşım felç, Palandöken kayakçılara sürpriz
7
Zonguldak 2025: Asayişten Kültür-Sanata Yılın Öne Çıkan Gelişmeleri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları