Hakkari-Van yolunda iki çığın arasında kalan 5 araç kurtarıldı

Çanaklı yakınlarında peş peşe düşen çığlar sonrası kurtarma

Hakkari-Van karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çanaklı köyü yakınlarında peş peşe düşen iki çığın arasında kalan, içerisinde ailelerin de bulunduğu 5 araç, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yolda kalan Adıyaman ailesi, "Yoğun kar yağışı ve sis vardı. Çığların sesini duyunca beklemeye geçtik. Kısa süre içinde aracımızın her iki tarafına da çığ düştü. Karayolları ekiplerine haber verilmesi üzerine kurtarıldık ve şehre ulaştık. Ancak Hakkari girişindeki Sersola mevkiinde gizli buzlanma var. Sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor, mümkünse hiç yola çıkılmamalı" dedi.

Yetkililer, bölgede çığ ve buzlanma riskinin devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAKKARİ-VAN KARAYOLUNDA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞANDI.