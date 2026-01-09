Hakkari-Van yolunda iki çığın arasında kalan 5 araç kurtarıldı

Hakkari-Van karayolunda Çanaklı yakınlarında peş peşe düşen iki çığın arasında kalan 5 araç, karayolları ekiplerince kurtarıldı; yetkililer çığ ve buzlanma uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 22:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 22:41
Hakkari-Van yolunda iki çığın arasında kalan 5 araç kurtarıldı

Hakkari-Van yolunda iki çığın arasında kalan 5 araç kurtarıldı

Çanaklı yakınlarında peş peşe düşen çığlar sonrası kurtarma

Hakkari-Van karayolunda etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Çanaklı köyü yakınlarında peş peşe düşen iki çığın arasında kalan, içerisinde ailelerin de bulunduğu 5 araç, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yolda kalan Adıyaman ailesi, "Yoğun kar yağışı ve sis vardı. Çığların sesini duyunca beklemeye geçtik. Kısa süre içinde aracımızın her iki tarafına da çığ düştü. Karayolları ekiplerine haber verilmesi üzerine kurtarıldık ve şehre ulaştık. Ancak Hakkari girişindeki Sersola mevkiinde gizli buzlanma var. Sürücülerin çok dikkatli olması gerekiyor, mümkünse hiç yola çıkılmamalı" dedi.

Yetkililer, bölgede çığ ve buzlanma riskinin devam ettiğini belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAKKARİ-VAN KARAYOLUNDA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞANDI.

HAKKARİ-VAN KARAYOLUNDA ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞI VE TİPİ NEDENİYLE ZOR ANLAR YAŞANDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop Türkeli'de Heyelan: Düzler-Celaller Grup Yolunda Müdahale
2
Malatya'da Kar Etkili: Yarım Metreyi Aşan Kar Ulaşımı Aksattı
3
Hakkari-Van yolunda iki çığın arasında kalan 5 araç kurtarıldı
4
Elazığ'da Yoğun Kar: Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı
5
Tarihi Şehirler ve Kültürel Miras İstanbul'da Odak Grup Toplantısında
6
Ahlat’ta Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor
7
Türkeli'de Okullardan Rekor Kan Bağışı: 3 Günde 253 Ünite Toplandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları