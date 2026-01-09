ASKON Erzurum'dan Başkan Sekmen'e Nezaket Ziyareti

Ziyarette iş birliği, ekonomi ve "Türkiye Yüzyılı" vurgusu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgilendirme yaparak şunları söyledi:

"ASKON, ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi adına haklı zenginlikler üreten, üyelerinin kurumsal altyapılarını güçlendiren, üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve milli şuuru geliştiren, aynı misyonu paylaşan ulusal ve uluslararası kuruluş ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuran etkin bir kuruluştur. ASKON çatısı altında kıymetli yönetim kurulumuz ile birlikte ASKON Erzurum Şubesi olarak Türkiye Yüzyıl’ının inşası için koşturuyoruz. Gündemimizde sadece hizmet, eser ve icraat var. Ülkemiz ve milletimiz yararına hizmet vermeye çalışmaktayız. ASKON Erzurum ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi,"Türkiye Yüzyılı ile hep birlikte dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bizler Erzurum’u tüm sektörlerde öne çıkan güçlü yönleriyle, imajı yüksek bir şehir olarak yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar Birlik ve beraberlik içerisinde Erzurum’umuzun ‘Marka Şehir’ olması için çalışmalarımızı sürdürdük ve bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlayışla, Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmekte kalmadık, Allahın izniyle Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha önemli projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu vesile ile Kıymetli Başkanımıza, kıymetli yönetimine ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum."

Başkan Sekmen ayrıca ASKON’un çalışmalarını yakından takip ettiklerini, iş dünyası için gündemdeki konuların önemine dikkat çekerek sonuç odaklı çalışmaları için başarı dileklerini iletti:

"Şehrimizin sevilen, güvenilen, ufuklu, yatırımcı şehrine sevdalı iş adamlarımıza her zamanki gibi dua ediyor, Erzurum’a olan desteklerinden ve bizim kaygımızdan olan sahip çıkma anlayışına teşekkür ediyorum. ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan kardeşime ve değerli yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Görev sorumluluğumuzun farkında olarak vatandaşlarımızın da desteği ile müreffeh bir Erzurum, ‘Marka Şehir Erzurum’ haline getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İş birliği ve dayanışmalarından ötürü Anadolu Aslanları Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan kardeşime, kıymetli yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Yavuz Selim Turan, misafirperverliği için Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür ederek anı olarak bir "ASKON" tabak hediye etti.

