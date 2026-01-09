ASKON Erzurum'dan Başkan Sekmen'e Nezaket Ziyareti

ASKON Erzurum Şubesi Başkanı Yavuz Selim Turan ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret ederek iş birliği ve destek mesajları paylaştı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:56
ASKON Erzurum'dan Başkan Sekmen'e Nezaket Ziyareti

ASKON Erzurum'dan Başkan Sekmen'e Nezaket Ziyareti

Ziyarette iş birliği, ekonomi ve "Türkiye Yüzyılı" vurgusu

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i makamında ziyaret etti.

ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, derneğin faaliyetleri ve hedefleri hakkında bilgilendirme yaparak şunları söyledi:

"ASKON, ülkemizin ve dünyamızın adalet temelinde yeniden şekillendirilmesi adına haklı zenginlikler üreten, üyelerinin kurumsal altyapılarını güçlendiren, üyeleri arasındaki sosyal, ticari ve milli şuuru geliştiren, aynı misyonu paylaşan ulusal ve uluslararası kuruluş ve müteşebbislerle sağlıklı ilişkiler kuran etkin bir kuruluştur. ASKON çatısı altında kıymetli yönetim kurulumuz ile birlikte ASKON Erzurum Şubesi olarak Türkiye Yüzyıl’ının inşası için koşturuyoruz. Gündemimizde sadece hizmet, eser ve icraat var. Ülkemiz ve milletimiz yararına hizmet vermeye çalışmaktayız. ASKON Erzurum ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi,"Türkiye Yüzyılı ile hep birlikte dünyanın en güçlü ve müreffeh ülkeleri arasındaki yerimizi almaya hazırlanıyoruz. Bizler Erzurum’u tüm sektörlerde öne çıkan güçlü yönleriyle, imajı yüksek bir şehir olarak yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için hep birlikte var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar Birlik ve beraberlik içerisinde Erzurum’umuzun ‘Marka Şehir’ olması için çalışmalarımızı sürdürdük ve bundan sonrada sürdürmeye devam edeceğiz. Bu anlayışla, Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarını hayata geçirmekte kalmadık, Allahın izniyle Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha önemli projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu vesile ile Kıymetli Başkanımıza, kıymetli yönetimine ziyaretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum."

Başkan Sekmen ayrıca ASKON’un çalışmalarını yakından takip ettiklerini, iş dünyası için gündemdeki konuların önemine dikkat çekerek sonuç odaklı çalışmaları için başarı dileklerini iletti:

"Şehrimizin sevilen, güvenilen, ufuklu, yatırımcı şehrine sevdalı iş adamlarımıza her zamanki gibi dua ediyor, Erzurum’a olan desteklerinden ve bizim kaygımızdan olan sahip çıkma anlayışına teşekkür ediyorum. ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan kardeşime ve değerli yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim. Görev sorumluluğumuzun farkında olarak vatandaşlarımızın da desteği ile müreffeh bir Erzurum, ‘Marka Şehir Erzurum’ haline getirmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İş birliği ve dayanışmalarından ötürü Anadolu Aslanları Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan kardeşime, kıymetli yönetimine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin sonunda Yavuz Selim Turan, misafirperverliği için Başkan Mehmet Sekmen'e teşekkür ederek anı olarak bir "ASKON" tabak hediye etti.

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN, YÖNETİM...

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN'İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN, YÖNETİM...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çankaya'da 'Afetlere Dirençli Kentler' Paneli – Erkan Aydın ve Kent Liderleri Bir Arada
2
Erzincan'da Kar Çilesi: Erzincan-Sivas ve Erzincan-Gümüşhane Yolları Aksadı
3
Eskişehir'de Fırtına 75. Yıl Mahallesi'ni Vurdu: Ağaçlar Devrildi, Pazar Çatısı Hasar Aldı
4
65 yaşında Fatma Duran 58 yıl sonra 3 haftada okuma-yazma öğrendi
5
Bingöl'de Yoğun Kar Nedeniyle Eğitime Yarım Gün Ara
6
Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
7
Yalova'da Fırtına: Feribot İskelesinde Çarpıcı Görüntüler

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları