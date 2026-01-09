Elazığ'da Yoğun Kar: Mahsur Kalan Araç Kurtarıldı

Elazığ Merkez Balpınarı köyünde yoğun kar nedeniyle mahsur kalan otomobil, İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma çalışmasıyla çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 22:07
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 22:08
Yol açma çalışmasıyla araç bulunduğu yerden çıkarıldı

Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışı sonucu yolda mahsur kalan bir otomobil, yapılan kurtarma operasyonuyla güvenli şekilde çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kar yağışının ardından Merkez Balpınarı köyünde kapanan köy yolunda ilerleyemeyen otomobil sürücüsü durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yol açma ve kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan araç, bulunduğu yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

