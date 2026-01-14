Yıldırım Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına 100 Yeni Kedi Evi ve Destek

Yıldırım Belediyesi'nden sokak hayvanlarına sıcak yuva

Yıldırım Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için 100 adet kedi evi üretti.

Hazırlanan kedi evleri ve Yıldırım Belediyesi tarafından üretilen mamalar, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere gönderilerek muhtarlıklara teslim edildi.

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri

Belediye yetkilileri, Yıldırım'ı sadece binalardan ve insanlardan ibaret görmediklerini belirterek sokak hayvanlarının korunmasına öncelik verdiklerini açıkladı. Uygulanan çalışmalar, barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerini kapsıyor.

Başkan Oktay Yılmaz'ın açıklaması

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sokak hayvanlarını emanet olarak kabul ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Yıldırım’ın dilsiz sakinlerinin korunması için Pativet, Haybulans, mama üretim tesisi gibi projeler hayata geçirdik. 2025 yılında 9 bin 970 sahipsiz hayvanı tedavi ettik. 1000’e yakın sokak hayvanını sahiplendirdik. Bin 606 sahipsiz hayvana aşı uygulaması yaptık. İlçe genelindeki beslenme odaklarında kesintisiz olarak sahipsiz hayvanlarını besliyoruz. Diğer taraftan ekiplerimiz 62 okulu ziyaret ederek öğrencilere hayvanlara karşı duyarlılığın artması için eğitim veriyor. Sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz" dedi.

Belediyenin bu adımları, soğuk havalarda sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kapsamlı bir yaklaşımın parçası olarak değerlendiriliyor.

