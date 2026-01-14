Yıldırım Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına 100 Yeni Kedi Evi ve Destek

Yıldırım Belediyesi, soğuklara karşı sokak hayvanlarına 100 kedi evi, mama ve kapsamlı bakım sağladı; Başkan Oktay Yılmaz projeleri ve 2025 verilerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:36
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:36
Yıldırım Belediyesi'nden Sokak Hayvanlarına 100 Yeni Kedi Evi ve Destek

Yıldırım Belediyesi'nden sokak hayvanlarına sıcak yuva

Yıldırım Belediyesi, havaların soğumasıyla birlikte sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yıldırım Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanları için 100 adet kedi evi üretti.

Hazırlanan kedi evleri ve Yıldırım Belediyesi tarafından üretilen mamalar, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelere gönderilerek muhtarlıklara teslim edildi.

Çalışmanın kapsamı ve hedefleri

Belediye yetkilileri, Yıldırım'ı sadece binalardan ve insanlardan ibaret görmediklerini belirterek sokak hayvanlarının korunmasına öncelik verdiklerini açıkladı. Uygulanan çalışmalar, barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerini kapsıyor.

Başkan Oktay Yılmaz'ın açıklaması

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, sokak hayvanlarını emanet olarak kabul ettiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Yıldırım’ın dilsiz sakinlerinin korunması için Pativet, Haybulans, mama üretim tesisi gibi projeler hayata geçirdik. 2025 yılında 9 bin 970 sahipsiz hayvanı tedavi ettik. 1000’e yakın sokak hayvanını sahiplendirdik. Bin 606 sahipsiz hayvana aşı uygulaması yaptık. İlçe genelindeki beslenme odaklarında kesintisiz olarak sahipsiz hayvanlarını besliyoruz. Diğer taraftan ekiplerimiz 62 okulu ziyaret ederek öğrencilere hayvanlara karşı duyarlılığın artması için eğitim veriyor. Sokaklara terk edilen hayvanların tedavisi, barınması, sahiplendirilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz" dedi.

Belediyenin bu adımları, soğuk havalarda sokak hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kapsamlı bir yaklaşımın parçası olarak değerlendiriliyor.

YILDIRIM BELEDİYESİ, HAVALARIN SOĞUMASI İLE BİRLİKTE SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI...

YILDIRIM BELEDİYESİ, HAVALARIN SOĞUMASI İLE BİRLİKTE SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI YOĞUNLAŞTIRDI. YILDIRIM BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SOKAK HAYVANLARI İÇİN 100 ADET KEDİ EVİ YAPTI. HAZIRLANAN KEDİ EVLERİ VE SOKAK HAYVANLARI İÇİN YILDIRIM BELEDİYESİ TARAFINDAN ÜRETİLEN MAMALAR SOKAK HAYVANLARININ YOĞUN OLDUĞU BÖLGELERDEKİ MUHTARLIKLARA TESLİM EDİLDİ. YILDIRIMI SADECE BİNALARDAN VE İNSANLARDAN İBARET GÖRMEDİKLERİNİ VURGULAYAN YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, ÖZELLİKLE SOKAK HAYVANLARININ KORUNMASI İÇİN ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIKLARINI VURGULADI.

YILDIRIM BELEDİYESİ, HAVALARIN SOĞUMASI İLE BİRLİKTE SOKAK HAYVANLARINA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yoğun Kar Mardin’in Artuklu İlçesini Beyaza Bürüdü
2
Bursa İnegöl'den 2 bin 600 km: 74 yaşındaki Osman Nuri Özgür karavanıyla Mekke'ye ulaştı
3
Bursa'da Yeşil Dönüşüm: "Bursa Yeşil Şehir Eylem Planı" Açıklandı
4
Ordu'da Büyükşehir'den Sıcak Yemek ve Yakacak Desteği
5
Kütahya Gazeteciler Cemiyeti'nden Çalışan Gazeteciler Günü Programı
6
Canik’te Kar Mesaisi: Kaymakam Aydın ve Başkan Sandıkçı Sahada
7
Artvin Ardanuç'ta Çığ: Arama Kurtarma Çalışmaları 2. Günde Yeniden Başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları