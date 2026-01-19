Ataşehir'in "Beyaz Tim"leri 7/24 Karla Mücadelede: 74 Araç, 195 Personel

Ataşehir'in "Beyaz Tim"leri 7/24 karla mücadelede

Ataşehir Belediyesi’nin karla mücadele için oluşturduğu Beyaz Tim ekipleri, ilçe genelinde etkili olan kar yağışı süresince 7/24 aralıksız sahada görev yapıyor. Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, yürütülen çalışmaları ve halka yönelik uyarıları paylaştı.

Karla mücadelede hedef: güvenli ulaşım ve kesintisiz hizmet

Ataşehir Belediyesi, 18 Ocak Pazar günü başlayan ve 19 Ocak Pazartesi günü etkisini artıran kar yağışının ardından, ulaşımın aksamaması ve günlük yaşamın güvenli şekilde devam etmesi amacıyla tüm mahallelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Beyaz Timler, yollar ve kaldırımlarda oluşabilecek buzlanmalara karşı tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız biçimde yürütüyor.

74 araç, 195 kişilik ekip sahada

Karla mücadele çalışmalarında görev alan ekip sayısı ve araç envanteri şu şekilde: 195 kişilik ekip; toplam 74 araç — bunlar arasında 14 binek araç, 13 çift kabin araç, 12 iş makinesi, 8 kamyon, 5 kar küreme aracı, 20 damperli kamyonet ve 2 tanker yer alıyor. Çalışmalar, ana arterlerden ara sokaklara kadar geniş bir alanda devam ediyor.

Başkanın açıklamaları ve çağrı merkezi hizmeti

Sahada incelemelerde bulunan Başkan Onursal Adıgüzel, şunları söyledi: "Karla mücadele çalışmaları kapsamında sahada görev alan arkadaşlarımız, Ataşehirlilerin güvenli ve rahat ulaşım sağlayabilmeleri için tüm mahallelerimizde 7/24 aralıksız şekilde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Acil durumlarda ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Gerekli durumlarda Çağrı Merkezimiz üzerinden Belediyemize ulaşabilirsiniz. Karın bereketi İstanbulumuza geldi. İnşallah hep birlikte; kazasız, belasız ve sorunsuz bir şekilde Ataşehir’de bu süreci atlatacağız. Tüm komşularımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Çağrı merkezimiz ve ekiplerimiz yedi yirmi dört emrinizde."

Tuz stokları, ücretsiz temin ve iletişim kanalları

AKOM’dan gelen değerlendirmeler doğrultusunda, beklenen don ve buzlanma riskine karşı Ataşehir ekipleri kar küreme, tuzlama ve buzlanma önleyici çalışmaları kesintisiz sürdürecek. Çalışmalarda kullanılmak üzere 2 bin ton tuz stokuyla hizmet veriliyor. İhtiyaç duyan Ataşehirliler, belediye tarafından belirlenen tuz temin noktalarından ücretsiz tuz alabilecek. Tuz temini için adresler: Atatürk Mahallesi Ataşehir Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi ve Ataşehir Belediyesi Ferhatpaşa Yol Bakım Şantiyesi.

Vatandaşlar herhangi bir olumsuzluk durumunda Ataşehir Belediyesi’nin çağrı merkezi, WhatsApp destek hattı ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yetkililere ulaşabilir.

