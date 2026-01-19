Sahara Geçidi'nde Çığ ve Tipi: Artvin-Ardahan Yolu Kapandı

Artvin-Ardahan kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi, yoğun kar ve çığ riski nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı; mahsur sürücüler kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:51
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 18:01
Sahara Geçidi'nde Çığ ve Tipi: Artvin-Ardahan Yolu Kapandı

Sahara Geçidi'nde Çığ ve Tipi Ulaşımı Felç Etti

Artvin-Ardahan kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.

Geçitteki bazı noktalara düşen çığ sonucu tır ve binek araçlar tehlike atlattı; uluslararası taşımacılık açısından yoğun kullanılan güzergahta trafik güvenliği sağlanamadı.

Kapanma ve Kurtarma Çalışmaları

Karayolları ekipleri, jandarmayla koordineli yürütülen çalışmalar sonucu yolun bugün itibariyle tüm araç trafiğine kapatıldığını açıkladı.

Çığın düştüğü farklı noktalarda mahsur kalan sürücüler, Karayolları ekiplerinin iş makineleri yardımıyla bulunduğu yerlerden kurtarılarak güvenli bölgelere alındı.

Bölgede yoğun karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

