Sahara Geçidi'nde Çığ ve Tipi: Artvin-Ardahan Yolu Kapandı

Sahara Geçidi'nde Çığ ve Tipi Ulaşımı Felç Etti
Artvin-Ardahan kara yolundaki 2 bin 540 rakımlı Sahara Geçidi'nde etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.
Geçitteki bazı noktalara düşen çığ sonucu tır ve binek araçlar tehlike atlattı; uluslararası taşımacılık açısından yoğun kullanılan güzergahta trafik güvenliği sağlanamadı.
Kapanma ve Kurtarma Çalışmaları
Karayolları ekipleri, jandarmayla koordineli yürütülen çalışmalar sonucu yolun bugün itibariyle tüm araç trafiğine kapatıldığını açıkladı.
Çığın düştüğü farklı noktalarda mahsur kalan sürücüler, Karayolları ekiplerinin iş makineleri yardımıyla bulunduğu yerlerden kurtarılarak güvenli bölgelere alındı.
Bölgede yoğun karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor.
