Kastamonu'da Kediler Sırayla Karda Yürümeye Çalıştı

Çatalzeytin'de imam Rıfat Şahin'in çağrısına sırayla gelen kedilerin karda yürüme çabası renkli görüntüler oluşturdu.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:49
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:49
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Yukarısökü köyü Tarakçılar Mahallesi'nde yaşayan köy imamı Rıfat Şahin, kar kalınlığının bir metreye yaklaştığı köyünde cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmek isterken karda yürüyen kedilere seslendi.

Renkli anlar kameraya yansıdı

Kedilerin, seslenen imamın yanına gelmek için sıralı şekilde karda yürümeye çalıştığı anlar renkli görüntüler oluşturdu. Boylarını aşan karda ilerlemeye çalışan kediler, imam tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kedilere beslemek için seslenen köy imamı şu ifadeleri kullandı:

"Kediler hey canlarım, gelin buraya. Bana yol açıyorlar, bunlara can kurban. Hanım evde ne varsa getir. Et, köfte getir. Sıra sıra geliyorlar. Sizi seviyorum"

Kedilerin karda yürümeye çalıştığı anlar renkli görüntülere sahne oldu

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

