Çorum Belediyesi'nden Yarıyıl Tatili Etkinlikleri

Çorum Belediyesi, 2025-2026 yarıyıl tatilinde Buhara Kültür Merkezi'nde sinema, buz bateni, workshop ve gösterilerle ücretsiz etkinlikler düzenliyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:27
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:27
Çorum Belediyesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim yılının yarıyıl tatilinde öğrencilerin eğlenerek ve üretken zaman geçirmesini hedefleyen kapsamlı etkinlikler düzenliyor. Etkinlikler Buhara Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinlik Programı

20 Ocak Salı, saat 14.00: Çocuklara yönelik sinema gösterimi.

22 Ocak Perşembe, saat 13.00: Buz bateni ve bowling etkinliği ile öğrenciler tatili eğlenerek geçirecek.

23 Ocak Cuma, saat 14.00: Workshop etkinlikleri; çocuklar lolipop yapımından, ahşap anahtarlık yapımına, şablon boyamadan hafıza kodlamaya kadar birçok atölyeye katılabilecek.

24 Ocak Cumartesi, saat 14.00: Sihirbaz gösterisi, kukla gösterisi, animatörler, palyaço ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Katılım

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, etkinliklerin ücretsiz olduğunu belirterek tüm çocukları davet etti.

