Çamlıhemşin'de Ruhsatsız Turizm İşletmecilerinden 'Yıkmayın' Protestosu

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde, Fırtına Vadisi'nde faaliyet gösteren ruhsatsız turizm işletmelerinin sahipleri, tesislerinin yıkım kararına karşı geniş katılımlı bir eylem gerçekleştirdi. Eylem Rize-Artvin Turizm İşletmecileri Derneği (Ri-Art) öncülüğünde ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle düzenlendi.

Eylem ve talepler

Çamlıhemşin ilçe merkezinden ilçe çıkışına kadar devam eden yürüyüşe STK’lar, dernekler, bungalov sahipleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar yürüyüş boyunca sloganlar atarak yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesini talep etti ve sorunların doğrudan çözülmesini istedi.

Yürüyüşte işletmeciler, sorunları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına gösterme yaklaşımına tepki gösterdi; çözüm taleplerini doğrudan Cumhurbaşkanına iletmek istediklerini belirttiler.

Dernekten açıklama: Ruhsat belirsizliği işletmeleri zorluyor

Ri-Art tarafından yapılan basın açıklamasında, bölgede faaliyet gösteren birçok turizm işletmesinin imar ve ruhsat süreçlerindeki belirsizlikler nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, belirsizlikler yüzünden işletmelerin ruhsat alamadığı ve bunun kapanma riski oluşturduğu ifade edildi.

Dernek yetkilileri, ruhsat ve belge eksikliği nedeniyle işletmelerin ulusal ve uluslararası satış kanallarında, dijital rezervasyon platformlarında ve turizm acentelerinin sistemlerinde yer alamadığını; bunun rekabet gücünü ve gelirleri doğrudan etkilediğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca, belge eksikliği sebebiyle işletmelerin sürekli idari para cezaları ve yaptırımlarla karşı karşıya kaldığı, bunun hem işletmecileri hem de bölge ekonomisini zora soktuğu belirtildi. Dernek, "Kayıt dışılık işletmecilerin tercihi değil; plansızlık ve mevzuattaki boşlukların doğrudan sonucudur. Çözüm, cezalandırmak değil; işletmeleri yasal zemine taşıyacak düzenlemeleri hayata geçirmek olmalıdır." ifadesini kullandı.

Yetkililerle yapılan görüşmelerde aldıkları yanıtın "Cumhurbaşkanı talimat verdi" şeklinde olduğunu söyleyen işletmeciler, bu duruma tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımızın ‘yıkın geçin’ şeklinde bir talimat vereceğine inanmıyoruz. Cumhurbaşkanımızın her zaman vatandaşın yanında durduğunu çok iyi biliyoruz. Yetkililerin çözüm üretmek yerine tüm olumsuzlukları Cumhurbaşkanımıza mal etmesi bizlerde ciddi soru işaretleri oluşturuyor" ifadelerine yer verdi.

Barışçıl sona erdi

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı yürüyüş, basın açıklamalarının ardından tulum eşliğinde oynanan horonlarla olaysız şekilde sona erdi.

