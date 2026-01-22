Atatürk Üniversitesi'nde Milli Teknoloji ve Girişimcilik Buluşması

Atatürk Üniversitesi, 1958 yılında dünyaca ünlü matematikçi Cahit Arf’ın üniversite bünyesinde düzenlenen konferansta sorduğu 'Makine Düşünebilir...' sorusunun izinden giderek, günümüzün yapay zekâ ve girişimcilik dünyasına ışık tutan anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Konferansın ev sahibi ve odağı

Etkinlik, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen 'Milli Teknoloji Hamlesinde Üniversiteler ve Girişimcilik Ekosistemi' başlıklı konferans çerçevesinde gerçekleştirildi. Programa T3 Vakfı Girişim Merkezi Direktörü İrem Bayraktar Aksakal konuk olarak katıldı ve Erzurum’un bilim merkezi kimliği ile üniversitenin teknoloji üreten yeni nesil vizyonu öne çıkarıldı.

Cahit Arf’ın mirası ve 2026 vizyonu

Konuşmasına 1958 yılında Atatürk Üniversitesi’nin ilk öğretim yılında Cahit Arf tarafından verilen tarihi konferansa atıfta bulunarak başlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, "68 yıl önce bu çatı altında ‘Makine düşünebilir mi?’ sorusu sorulurken, bilgisayarlar oda büyüklüğündeydi. Bugün ise o düşünen makineler cebimizde, her an yanımızda. Cahit Arf’ın çizdiği o vizyoner ufku, bugün Milli Teknoloji Hamlesi ile gerçeğe dönüştürüyoruz," dedi.

Üniversitemiz stratejik bir teknoloji üssüdür

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi’nin sadece eğitim veren bir kurum olmanın ötesine geçtiğini belirterek şunları kaydetti: "İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitümüzden İlaç Hammadde Merkezimize, DAYTAM’ın modern laboratuvarlarından Ata Teknokent’in kuluçka merkezlerine kadar her alanda Türkiye’nin yarınlarına stratejik katkılar sunuyoruz. Bizim hedefimiz teknoloji tüketen değil, dünyada söz sahibi olan, yerli ve milli çözümler üreten bir gençlik yetiştirmektir. O gün ‘Makineler düşünebilir mi?’ diye soran irade, bugün ‘Türk gençliği en iyisini yapar’ diyen inanca dönüşmüştür."

Genç girişimcilere mesajlar

Tecrübelerini gençlerle paylaşmak amacıyla programa katılan İrem Bayraktar Aksakal ise üniversitelerin girişimcilik ekosistemindeki kritik rolüne değindi. Aksakal, gençlerin enerjisinin ve projelerinin Milli Teknoloji Hamlesinin asıl motor gücü olduğunu vurgulayarak, Atatürk Üniversitesi’nin bu süreçteki öncü rolünün önemine dikkat çekti.

Etkinlik, öğrencilerin yoğun katılımı ve girişimcilik projeleri üzerine gerçekleştirilen interaktif değerlendirmelerin ardından, teknoloji üreten bir gelecek temennisiyle sona erdi.

