Atatürk Üniversitesi'nden Patent Başarısı: 24 Tescil, 156 Başvuru

Atatürk Üniversitesi, 2025 yılında düzenlenen Patent Ödül Töreni ile bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki kararlı duruşunu bir kez daha gösterdi. Üniversitenin fikrî mülkiyet odaklı çalışmaları, tescil ve başvuru sayılarıyla somut bir başarı olarak öne çıktı.

Patent verileri

Törende paylaşılan verilere göre 2025 yılı içinde 24 tescilli patent elde edilirken, 14'ü uluslararası olmak üzere toplam 156 patent başvurusu kayda geçti. Bu rakamlar, Atatürk Üniversitesi'nin nitelikli Ar-Ge üretiminde geldiği seviyeyi gözler önüne serdi.

Çalışma alanları

Patent başvurularının ağırlıklı olarak sağlık, biyoteknoloji, mühendislik, fen ve veterinerlik alanlarında yoğunlaştığı bildirildi. Yeni tanı ve tedavi yaklaşımlarından genetik ve moleküler düzeydeki yeniliklere, doğal ürünlerin sağlık etkilerinden ticarileşme potansiyeli taşıyan teknoloji odaklı buluşlara kadar geniş bir yelpaze söz konusu oldu.

Fikri Mülkiyet Hakları Koordinatörü'nün değerlendirmesi

Prof. Dr. Nejdet Gültepe değerlendirmesinde, farklı fakültelerin ve akademik birimlerin katkısıyla disiplinler arası iş birliğinin güçlendiğini vurguladı. Gültepe, şu ifadeyi kullandı: "Bilim İnsanlarının Gösterdiği İlgi, Atatürk Üniversitesinin Yenilikçi ve Üretken Kimliğini Ortaya Koydu".

Rektörün mesajı

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, fikrî ve sınai mülkiyetin kurumlar ve ülkeler için stratejik önemine dikkat çekti. Hacımüftüoğlu, patent süreçlerinin zaman gerektirse de uzun vadede büyük kazanç sağladığını belirterek şu vurguyu yaptı: "Patent, Bugünden Geleceğe Yapılan En Stratejik Yatırımdır". Üniversitenin Araştırma Üniversitesi misyonu doğrultusunda planlı, verimli ve sürdürülebilir bilimsel üretim politikası izlediğini ifade etti.

Ulusal başarılar ve katkı

WIPO'nun 2025 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu Türkiye'nin fikrî mülkiyet alanındaki yükselişini ortaya koydu. Rapora göre Türkiye, yerli patent başvurularında dünyada 10'uncu sıraya yükselirken, uluslararası patent başvurularında kadın buluşçu oranında yüzde 26,1 ile dünya lideri oldu. Atatürk Üniversitesi, bu ulusal başarı tablosuna güçlü katkı veren yükseköğretim kurumları arasında yer alıyor.

Bilimde istikrarlı yükseliş

Atatürk Üniversitesi, 2025 itibarıyla BAP kapsamında yürütülen 1786 proje ile yükseköğretim kurumları arasında birinci sırada bulunuyor. Üniversite ayrıca SCI, SCIE ve AHCI indekslerinde yayın sayısını en fazla artıran kurumlar arasında yer alıyor. YÖKAK tarafından verilen 5 yıllık tam akreditasyon belgesi, 88 akredite program ve ilaç-aşı geliştirme süreçlerinde kaydedilen ilerlemeler, üniversitenin araştırma kapasitesinin somut göstergeleri olarak öne çıkıyor.

2025 Patent Ödül Töreni, bireysel akademik başarıların yanı sıra Atatürk Üniversitesi'nin bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki kararlı duruşunun ve fikrî mülkiyet odaklı stratejisinin devam edeceğinin güçlü bir işareti oldu.

