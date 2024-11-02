Atatürk Üniversitesi Özel Gereksinimli Öğrencilere Yönelik Lisans Eğitimi Hazırlığı Yapıyor

Atatürk Üniversitesi'nde Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Yeni Adım

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, özel gereksinimli bireylere yönelik yüksek öğrenim imkanları sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Dekan Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, 2025-2026 öğretim yılında özel gereksinimli öğretmenler yetiştirmek üzere bir bölümü açmayı planladıklarını açıkladı.

İhtiyaçların Belirlenmesi

Yazıcı, Erzurum'da 25 bine yakın özel gereksinimli birey bulunduğunu belirterek, yükseköğretim potansiyelinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Şehirdeki engelli kontenjanlarının atıl kalmasına dikkat çeken Yazıcı, bu bireylere uzman bir eğitim vermenin önemine vurgu yaptı.

Potansiyelin Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Yazıcı, engelli kontenjanlarının çoğu zaman dolmadığına ve bu durumun, nitelikli eğitimin artırılmasıyla aşılabileceğine işaret etti. "Özel gereksinimli çocukların eğitimine katkıda bulunacak öğretmenler yetiştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Gelecek Planları

Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yapılacak başvuruyla Spor Bilimleri Fakültesi’nde özel gereksinimli bireylere yönelik bir bölüm açılması hedefleniyor. Yazıcı, "Çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz, bu bölümün 2025-2026 öğretim yılında faaliyete geçmesini planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Öğrenci Kabul Süreci

Özel gereksinimli öğrencilerin TYT ve AYT sınavlarına girebileceğini belirten Yazıcı, başarılı öğrencilerin öğretmenlik ya da spor ile ilgili bölümlere yönlendirilerek potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir ortam yaratmayı hedeflediklerini ifade etti.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, kentteki özel gereksinimli öğrencilere yükseköğretimin kapılarını açmak için hazırlık yapıyor. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı.

Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, kentteki özel gereksinimli öğrencilere yükseköğretimin kapılarını açmak için hazırlık yapıyor. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı.