Atatürk Üniversitesi TÜBİTAK 2025/2 ARDEB 1001 Programı'nda Bir Başarı Daha

Atatürk Üniversitesi, bilimsel araştırma ve proje üretme konusundaki güçlü kurumsal vizyonunu TÜBİTAK 2025/2 Dönemi ARDEB 1001 Programı kapsamında elde ettiği yeni bir başarıyla bir kez daha kanıtladı. Üniversite bünyesindeki akademisyenlerin yürütücülüğünü üstlendiği projelerin TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanması, Atatürk Üniversitesi'nin araştırma odaklı kimliğini ve bilimsel üretim kapasitesini ulusal ölçekte tescilledi.

TÜBİTAK 2025/2 Dönemi ARDEB 1001 Programı kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin yürütücüleri şunlardır: Prof. Dr. Önder Yağmur, Doç. Dr. Bahar Çiftçi, Doç. Dr. Sıtkıcan Okur, Doç. Dr. Selçuk Özdemir, Doç. Dr. Sema Nur Sevinç Gül, Doç. Dr. Şükrü Değirmencay, Dr. Öğr. Üyesi Kübra Solak ve Dr. Öğr. Üyesi Sinan Uzundumlu. Farklı disiplinlerde hazırlanan bu projeler, hem bilimsel literatüre katkı sunmayı hem de toplumsal ve sektörel ihtiyaçlara yenilikçi çözümler üretmeyi hedefliyor.

Rektörün Değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarıya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Atatürk Üniversitesi olarak bilimsel araştırmayı üniversitemizin yapı taşlarından biri olarak görmekteyiz. TÜBİTAK 2025/2 Dönemi ARDEB 1001 Programı kapsamında akademisyenlerimizin projelerinin desteklenmeye hak kazanması, bu anlayışın somut bir yansımasıdır."

"Farklı disiplinlerde üretilen bu çalışmalar, ulusal bilim politikalarına katkı sunmanın yanı sıra toplumsal ihtiyaçlara çözüm üretme potansiyeli de taşımaktadır. Üniversite üst yönetimi olarak, nitelikli ve sürdürülebilir bilimsel projelerin ortaya çıkmasını teşvik eden bir araştırma ekosistemi oluşturmayı öncelikli hedefimiz olarak benimsiyoruz."

Hacımüftüoğlu, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi (PDO)'nun proje yazım, danışmanlık ve başvuru süreçlerinde sağladığı rehberliğin bu başarının elde edilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı ve ofisin sistematik çalışmalarının üniversitenin proje performansını sürdürülebilir kıldığını belirtti.

Bilimsel mükemmeliyeti esas alan, disiplinler arası çalışmaları teşvik eden ve ulusal ile uluslararası fonlara erişimi güçlendirmeyi hedefleyen araştırma politikaları doğrultusunda Atatürk Üniversitesi, Türkiye'nin önde gelen araştırma üniversiteleri arasında yer alma hedefiyle ilerlemeye devam ediyor.

