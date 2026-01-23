Atletizm: Bilecikli Abubakar Jabarkhıl U20 Heptatlonda Türkiye 3.'sü

Atletizmde Türkiye üçüncülüğü Bilecik’e: Abubakar Jabarkhıl U20 Heptatlonda 3.’lük

Ahmet Melek Komple Atlet Ligi'nde elde edilen başarı İl Müdürlüğü'nde kutlandı

İstanbul Ataköy’de gerçekleştirilen Ahmet Melek Komple Atlet Ligi Şampiyonasında U20 heptatlon branşında Salon Türkiye üçüncüsü olan Bilecikli sporcu Abubakar Jabarkhıl ile antrenörü Ahmet Topçu, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde ağırlandı.

Ziyarette İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen derecenin Bilecik adına gurur verici olduğunu belirterek sporcu ve antrenörünü tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Demir, "Sporcumuzu ve antrenörümüzü elde ettikleri bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

Ziyarette ayrıca atletizm branşında yapılan çalışmalar ve geleceğe yönelik hedefler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

