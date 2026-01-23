Batman’da Yoğun Kar: Kardan Adamlar Kentin Simgesi Oldu

Yıllar sonra etkili olan yoğun kar yağışı, Batman’ı beyaza bürüyerek kentte unutulmaz görüntüler oluşturdu. Aralıklarla süren yağış, hem çocuklara hem de yetişkinlere keyifli ve nostaljik anlar yaşattı.

Kardan Adamlar Her Köşede

Parklardan mahalle aralarına, okul bahçelerinden sitelerin önüne kadar kentin dört bir yanında ortaya çıkan kardan adamlar renkli ve neşeli sahneler oluşturdu. Kimileri atkı ve şapkayla süslenirken, kimileri de taşlardan yapılan gözler ve havuçtan burun ile adeta gülümsedi. Vatandaşların yaratıcılığı, kardan adamları Batman’da kar sevincinin simgesi haline getirdi.

Komşuluk ve Eski Kış Anıları

Bazı mahallelerde komşular bir araya gelerek birlikte kardan adam yaparken ortaya çıkan sahneler yüzleri güldürdü. Vatandaşlar, Batman’da bu denli yoğun bir kar yağışının uzun yıllardır görülmediğini belirterek, oluşan manzaraların kendilerine eski kışları hatırlattığını söyledi. Bir vatandaş, "Uzun zaman sonra böylesine güzel bir kar gördük. Çocukluğumuzdaki kış günlerini yeniden yaşadık" sözleriyle duygularını paylaştı.

Paylaşılan Kareler ve Kent Hafızası

Batmanlılar yaptıkları kardan adamların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak bu nadir anları ölümsüzleştirdi. Uzun yıllar sonra yağan karla birlikte ortaya çıkan bu özel görüntüler, kentin sadece soğuk değil; aynı zamanda eğlence ve dayanışma anlamına geldiğini gösterdi. Kardan adamlarla süslenen sokaklar, Batman’ın hafızasında iz bırakan anlar arasında yerini aldı.

